Diese Filme werden beim Ehinger Filmfestival gezeigt

19 Jahre alt und trotzdem frisch wie eh und je: Das Ehinger City Filmfestival hat bis heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das Herz Ehingens wird einmal mehr spürbar aufgeregter pochen, wenn der Marktplatz vom 5. bis 9. August zu einem gigantischen Kino Open Air Saal umfunktioniert wird.

„Here we go again“, heißt es folglich im Ehinger Kinosommer 2019, wobei das Motto zugleich den mit ABBA-Songs gespickten Musical Hit „Mamma Mia 2“ ankündigt. Filmbeginn ist täglich um 21.15 Uhr.

Zum Festivalauftakt zeigen sich die besten Freunde Paul und Toni in „100 Dinge“ beide konsumsüchtig. Sie können sich ein Leben ohne jede Menge Alltagsgegenstände schlicht nicht mehr vorstellen.

Am Dienstag, 6. August, steht mit „Sweethearts“ eine weitere deutsche Produktion auf dem Programm. In der Komödie wollen sich die alleinerziehende Mutter Mel und ihrer Tochter durch einen Diamantendiebstahl ein besseres Leben ermöglichen.

Mittwoch ist Kindertag

Mittwoch ist traditionell Kindertag. Im sehenswerten Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ müssen sich Häuptling Hicks und die Drachenreiter nach einem neuen Ort umsehen, an dem sie leben können.

Basierend auf Hape Kerkelings gleichnamigem autobiographischem Bestseller führt uns der Kinohit „Der Junge muss an die frische Luft“ in den Ruhrpott im Jahr 1972. Der neunjährige Hans-Peter ist ein wenig pummelig, lässt sich davon aber nicht bedrücken.

Partynacht am Freitag

Höhepunkt des Filmfestivals ist einmal mehr die Partynacht am Freitagabend. Als Blockbuster dient das Musical „Mamma Mia 2: Here we go again“. Die hübsche Sophie ist zwischenzeitlich schwanger, zur Unterstützung lädt sie ihre alten Jugendfreundinnen und Bandkolleginnen ein. Flankiert wird der Film ab 20 Uhr durch Showbarkeeping von Weltformat, wenn die feschen Münchener Jungs und Mädels von barts einmal mehr ihr Können zeigen. Nach dem Audio-Visuellen-Feuerwerk um 23.10 Uhr sorgt der in Ehingen allseits bekannte DJ Toast bis ein Uhr morgens für gute Stimmung beim Ehinger City Filmfestival.

Um die Bewirtung kümmern sich an allen fünf Tagen der Landgasthof Rose sowie die Berg Brauerei.