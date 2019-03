Diese drei Diakone kommen in die Region

Sieben Männer hat Weihbischof Matthäus Karrer am Samstag im Rottenburger Dom St. Martin zu Diakonen geweiht. Darunter ist Michael Sankowsky, der aus Allmendingen stammt. Drei der frisch geweihten Diakone werden zudem noch diesen Monat in die hiesige Region kommen und hier ein Jahr lang tätig sein – in Allmendingen, Munderkingen und Obermarchtal. Erst am Sonntag erfuhren die jungen Männer ihren Einsatzort.

In seiner Predigt lud der Weihbischof die Diakone dazu ein, ihren Dienst mitten in der Gemeinde zu tun und die Herausforderung anzunehmen, „Männer des Dienens zu werden“. Die Weihe der Diakone erfolgte durch Handauflegen und Gebet. Das Ziel der sieben Männer ist die Priesterweihe im Juli kommenden Jahres. In welchen Gemeinden sie ab Ende März arbeiten werden, erfuhren die Diakone erst am Sonntag von Bischof Gebhard Fürst.

Allmendinger dient in Mössingen

Demnach wird Michael Sankowsky aus Allmendingen in Mössingen im Dekanat Rottenburg eingesetzt. Der 39-Jährige hat eine sechsmonatige Seminarzeit für die praktische pastorale Ausbildung hinter sich. Er und die anderen Weihekandidaten lernten dabei, wie Beerdigungen, Taufen und Trauungen gefeiert werden. Dazu kam noch ein Schulpraktikum, damit die künftigen Diakone auch in den Schulen den Religionsunterricht übernehmen können. „Man muss als Priester vor allem eines können“, sagt Sankowsky. „Man muss die Menschen mögen.“

Martin Saur wird sein Jahr als Diakon in Obermarchtal verbringen. Für den 38-Jährigen ist es eine Rückkehr in den Raum Munderkingen. Im Rahmen seines Theologie-Studiums auf Priesteramt war er nämlich im Jahr 2016 drei Monate lang als Praktikant in Munderkingen tätig und lebte dort gemeinsam mit Pfarrer Thomas Pitour im Pfarrhaus. Saur kommt ursprünglich aus Hohenstadt, sieben Kilometer nördlich von Laichingen, und ist gelernter Industrie-Elektroniker. Mit 29 Jahren ist er zur Missionsarbeit nach Uganda gegangen. Dort hat er in der Ordensgemeinschaft der Comboni-Missionare gelebt und gearbeitet. In dieser Zeit sei der Gedanke gereift, Priester zu werden, sagt er. Mit Pfarrer Gianfranco Loi ist der 38-Jährige am Montag sogleich telefonisch in Kontakt getreten. In den nächsten Tagen wird es ein persönliches Kennenlernen geben. „Er kommt im Laufe dieser Woche vorbei“, erklärt Pfarrer Loi.

Nach Munderkingen in die Seelsorgeeinheit Donau-Winkel wird Max Hantke kommen. Der 40-Jährige kommt ursprünglich aus Wendlingen-Unterboihingen im Landkreis Esslingen. Pfarrer Martin Jochen Wittschorek aus Allmendingen darf sich auf Roman Fröhlich freuen. Der 29-Jährige stammt aus Mönsheim, zwischen Leoberg und Pforzheim gelegen.

Nach ihrem einjährigen Dienst als Diakon in den verschiedenen Gemeinden werden die Männer ihren Weg zum Priestertum mit der weiteren Ausbildung im Priesterseminar fortsetzen.

Mehr entdecken: Dieser Allmendinger wird demnächst zum Diakon geweiht