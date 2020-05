Diese Designer-Masken werden jetzt von einem Ehinger in Portugal gestaltet

Von Schwäbische Zeitung

Wegen nicht zumutbarer hygienischer Zustände einer Wohnung hat die Polizei am Dienstag das Jugendamt informiert. Laut Polizeimeldung handelte es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet, in der Eltern im Alter von 28 und 30 Jahren mit zwei Kindern im Alter von drei und fünf Jahren leben.

Beamte des Polizeireviers Tuttlingen wurden auf den „aus hygienischer Sicht extrem schlechten Zustand der Wohnung“ aufmerksam, als sie anderen Ermittlungen nachgingen.