Diese 5 Artikel aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis interessierten 2019 am meisten

Von wegen nur Mord und Totschlag: Ganz unterschiedliche Geschichten und Themen aus der Region rund um Ulm und dem Alb-Donau-Kreis haben die Menschen auf schwäbische.de in 2019 interessiert. Das sind die fünf meistgelesenen Artikel:

In dieser Toilette am Ehinger Bahnhof ist eine Leiche entdeckt worden. (Foto: Koukal)

In einer Kiosk-Toilette am Ehinger Bahnhof ist Ende März eine tote Person aufgefunden worden. Dabei handelte es sich laut Polizei um einen 41 Jahre alten Mann aus dem Alb-Donau-Kreis.

Ein Besuch im Hospiz in Ulm. (Foto: Selina Ehrenfeld)

Das Lebensende kommt oft unerwartet, manchmal schmerzvoll und immer wieder überwältigt es. Damit Menschen dieser letzten Herausforderung im Leben nicht alleine gegenübertreten müssen, bietet das Hospiz Ulm Begleitung in verschiedenster Weise an, etwa im stationären Hospiz Agathe Streicher.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis will in Munderkingen weiter für eine SPD-Liste kandidieren. (Foto: Sz- khb)

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hatte zu einer Infoveranstaltung mit ihr in Munderkingen eingeladen. Das Ziel: Menschen für ein Engagement in der Kommunalpolitik zu gewinnen. Es kam jedoch kein einziger Besucher.

Das Ehepaar Freudenreich mit der riesigen Hortensie. (Foto: SZ- hi)

In der Bergstraße von Untermarchtal gibt es eine wahrliche Naturschönheit zu bestaunen: ein Hortensien-Zierstrauch, der mit herrlichen, vollen Blütenständen seine Lilafarben prächtig ausstrahlt. Der Strauch wurde vor 17 Jahren als kleiner Stock übergeben und wuchs dank sehr guter Pflege von Jahr zu Jahr weiter.

Am Morgen hat das Brautpaar eine Überraschung erlebt. (Foto: Herrmann)

Nach ihrer Hochzeitsfeier in der Lautertalhalle in Lauterach haben Lisa und Sebastian Herrmann ihr Haus in Dintenhofen in der Frühe nicht mehr wiedererkannt. Die Nachbarn haben dem Paar einen Streich gespielt und das komplette Haus mit Bierkisten zugemauert.