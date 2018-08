Diehl Aviation zieht in den Businesspark

Flugzeugkabinen-Ausstatter Diehl Aviation ist in den BED Businesspark in Ehingen eingezogen. Das Unternehmen, das in Laupheim seinen größten industriellen Standort hat, befindet sich im Wachstum und hat daher nach neuen Flächen gesucht. Der Vermietungsstand des Ehinger Businessparks mit seinen rund 20 000 Quadratmetern Fläche wächst damit ebenso weiter und hat schon beinahe das Maximum erreicht.

„In Ehingen werden Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben, die bislang in Laupheim für Diehl Aviation tätig waren“, erklärt Diehl-Unternehmenssprecher David Voskuhl. „Wir planen, gut 100 Mitarbeiter in Ehingen anzusiedeln.“ Es handle sich dabei ausschließlich um Büro-Arbeitsplätze. Im Laufe des Sommers hätten die ersten Diehl-Mitarbeiter bereits ihre Arbeitsplätze in Ehingen bezogen. Man habe auch schon damit begonnen, spezielle Angebote für die Mitarbeiter zu entwickeln und anzubieten, zum Beispiel was Essen und Fahrten anbelangt.

Produktionshochlauf für die Airbus

Diehl Aviation hat in Laupheim seinen Teilkonzernsitz mit zentralen Unternehmensfunktionen sowie seinen größten industriellen Standort. Hier werden Flugzeugbauteile wie zum Beispiel Kabinenverkleidungen, Gepäckfächer und Ruheräume für Flugzeugbesatzungen sowie Bauteile für die Klimaverrohrung entwickelt und produziert. Derzeit beschäftigt Diehl in Laupheim etwa 2000 Mitarbeiter, nachdem das Unternehmen insbesondere im Zusammenhang mit dem Produktionshochlauf für die Airbus A350 XWB ein starkes Wachstum durchlaufen hat.

„Der Anstieg der Mitarbeiterzahlen in den letzten Jahren, der durch den Zuwachs der Geschäftstätigkeit ausgelöst wurde, führte zu einem gestiegenen Bedarf an Büroflächen“, erklärt David Voskuhl. „In Ehingen bot sich die Möglichkeit, auch kurzfristig und flexibel neue Flächen nutzen zu können.“ Wie viel Quadratmeter Diehl im Businesspark gemietet hat und für wie lange, dazu möchte sich das Unternehmen nicht äußern. Die Nutzungsmöglichkeit der Liegenschaft sowie die Verfügbarkeit und die Nähe zu Laupheim hätten den Ausschlag gegeben, im Ehinger Businesspark weitere Büroflächen anzumieten.

Mieterzahl steigt

Im vergangenen Herbst hatte bereits die Laupheimer Firma Uhlmann Pac-Systeme, Systemlieferant für das Verpacken von Pharmazeutika, mehr als 3000 Quadratmeter Bürofläche im BED angemietet. Bis zu 300 Mitarbeiter der Firma Uhlmann arbeiten seitdem in Ehingen. Nach diesem Vertragsabschluss waren 70 Prozent der verfügbaren Fläche im Businesspark vermietet.

„Aktuell haben wie einen Vermietungsstand von 90 Prozent“, erklärt Stadtpressesprecherin Bettina Gihr auf Nachfrage. Die Stadt Ehingen hält 51 Prozent der Anteile an der ehemaligen Schlecker-Konzernzentrale. Stand jetzt gebe es 50 Mieter im BED, so Gihr, vom Einzelbüro bis zu Uhlmann. „Das Unternehmen BED läuft sehr gut und in absehbarer Zeit wird es schwarze Zahlen schreiben. Und das nach wenigen Jahren am Markt“, hat Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann kürzlich im SZ-Interview erklärt.