Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in Ehingen einen Zigarettenautomaten von der Wand gehebelt und gestohlen. Der Automat war in Gamerschwang an eine Mauer in der der Alten Bundesstraße geschraubt. Die Diebe hebelten ihn laut Polizei mit brachialer Gewalt von der Wand und nahmen ihn samt Zigaretten und Geld mit. Die Polizei aus Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.