Diebe klauen Diesel aus einem Lkw

Dieseldiebe nutzten in der Nacht zum Dienstag den tiefen Schlaf eine Lkw-Fahrers. Der 35-Jährige legte am Montag gegen 22 Uhr seine Pause ein. Er stellte deshalb seinen Sattelzug auf einem Parkplatz an der B465, kurz vor Altsteußlingen, ab.

Während er schlief, schlichen sich Unbekannte an den Lkw. Sie schlauchten aus dem Tank rund 200 Liter Diesel ab. Der Lkw-Fahrer bemerkte dies erst am nächsten Morgen. Er hatte die Tat nicht mitbekommen. Das rührte auch daher, dass sich der Tank leicht öffnen ließ. Denn der Fahrer hatte selbst am Vortag das Tankschloss aufbrechen müssen, weil es defekt war. Die Ehinger Polizei (Telefon 07391/5880) ermittelt jetzt wegen des Diebstahls und sucht die Dieseldiebe.