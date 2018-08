Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Bei zwei Einbrüchen in Ehingen ist in den vergangenen Tagen Werkzeug geklaut worden. In den Schleifwiesen waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Haus eingedrungen. Sie hatten eine Terrassentür aufgehebelt. Die Diebe fanden im Haus selbst nichts. In einem Anbau aber fanden sie Werkzeug. Die Tür dorthin hatten sie laut Polizei ebenfalls aufgebrochen. Mit Schleifer, Bohrer, Hobel, Säge, Hochdruckreiniger und einem Fahrrad flüchteten die Täter.

Am Mittwochabend bemerkte auch der Inhaber eines Gartens bei Rißtissen, dass er bestohlen worden war. In den Tagen zuvor war jemand in den Schuppen an der Sulmetinger Straße eingedrungen. Hier verschwanden ein Kompressor und eine Motorhacke.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Polizei (Telefon 07391/5880) und sucht die Diebe. Die Ermittler empfehlen, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Tipps dazu finden sich in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-bzw.de.