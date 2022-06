In den letzten Tagen war auch ein Bauwagen das Ziel von Unbekannten bei Ehingen. Zwischen Freitag und Dienstag brachen Unbekannte in Kirchen bei Ehingen zwei Baucontainer auf. In der Straße Weißenried gingen die Täter auch einen Bauwagen an und brachen in diesen ein.

Dadurch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1300 Euro. Die Polizei Ehingen (07391/5880) nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und klärt nun, was genau gestohlen wurde.