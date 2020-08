Dieb auf Sportgelände in Rißtissen unterwegs

Am Wochenende machte sich ein Unbekannter bei Ehingen auf die Suche nach Wertsachen. In der Nacht zum Samstag muss der Unbekannte in den Herrschaftslüssen in Rißtissen gewesen sein. Er öffnete ein Fenster und stieg in ein Gebäude.

Dort stehen verschiedene Schränke, von denen der Dieb drei öffnete. Ob er daraus etwas gestohlen hat und wie er die Schränke öffnen konnte, muss die Polizei noch feststellen. Einen Kassenautomaten in der Nähe riss der Dieb aus der Verankerung. Öffnen konnte er ihn jedoch nicht. Jetzt ermittelt die Ehinger Polizei (Telefon: 07391/5880) wegen des Einbruchs und sucht den Täter.