Die zweite Runde ist komplettiert

Die zweite Runde des Fußball-Bzirkspokal Donau ist abgeschlossen. In einem Nachholspiel der Gruppe Ehingen/Riedlingen setzte sich der A-Kreisligist Schwarz Weiß Donau II beim Liga-Konkurrenten Dürmentingen im Elfmeterschießen durch.

SV Dürmentingen – Schwarz Weiß Donau II 3:4 n. E. (1:0, 1:1). - Durch Niklas Kirchenbauer war der Gastgeber in der 20. Minute in Führung gegangen und in der 89. Minute glich Julian Schaible durch einen Foulelfmeter aus. Matchwinner bei den Gästen war Torhüter Christian Speiser, der im abschließenden Elfmeterschießen drei Bälle hielt. Nächster Gegner von Schwarz Weiß Donau II ist am 12. September der Bezirksligist SG Öpfingen.