Die Zukunft der Feuerwhr kostet Millionen

Der Ehinger Gemeinderat hat am Donnerstagabend mit dem grundsätzlichen Ja zum Feuerwehrbedarfsplan grünes Licht für die weiteren Planungen der Ehinger Gesamtwehr bis zum Jahr 2025 gegeben. Dabei geht es nicht nur um den Kauf neuer Fahrzeuge, sondern auch um diverse bauliche Maßnahmen, wie ein Feuerwehrhaus in Granheim oder die Erweiterung der Stützpunktwehr in Ehingen.

Es sind millionenschwere Investitionen, die nötig sind, damit die Gesamtfeuerwehr über das Jahr 2025 hinaus schlagkräftig aufgestellt ist. Das alles geht aus dem Feuerwehrbedarfsplan 2018 hervor, den Stadtbrandmeister Oliver Burget bereits am 9. November 2017 den Räten präsentierte. Nun ist dieser Entwurf überarbeitet worden und mit seinem Ja hat der Gemeinderat die Verwaltung und die Feuerwehr nun beauftragt, in verschiedenen Stufen den Plan in die Tat umzusetzen.

Bauliche Maßnahmen werden teuer

Bei den baulichen Maßnahmen stehen Investitionen in Millionenhöhe an – nicht nur in der Kernstadt, sondern auch auch auf der Alb und in der Pfarrei.

Am Stützpunkt Ehingen sollen weitere 40 Parkplätze, sieben neue Fahrzeugboxen, Lagermöglichkeiten, ein Übungshaus und eine Leistungsabzeichenbahn auf der Hoffläche entstehen. Als möglichen Standort nennt die Feuerwehr die frei Fläche nordöstlich der Feuerwache – sprich Teile des alten Schlecker-Areals an der Alamannenstraße. „Wir treten nach dem Gemeinderatsbeschluss nun in die Planungsphase ein. Das gilt nicht nur für den Stützpunkt in Ehingen, sondern auch für alle Vorhaben in dcn Teilorten“, erklärt Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget. Seit 2004 ist die Ehinger Stützpunktwehr in der Feuerwache an der Alamannenstraße – nun werden erstmals Anbaupläne und somit eine Erweiterung ernsthaft verfolgt. Die Kosten, die von der Feuerwehr für die Maßnahmen am Stützpunkt Ehingen grob geschätzt wurden, liegen bei etwa 3,6 Millionen Euro. „Das ist eine reine Schätzung. Konkreter können wir erst werden, wenn die Planung fundiert ist“, sagt Burget.

Zwei größere Maßnahmen auf der Ehinger Alb

Auf der Ehinger Alb sind im Feuerwehrbedarfsplan gleich zwei größere Maßnahmen vorgesehen. So soll im Teilort Altsteußlingen nördlich des Rathauses eine Fahrzeugbox mit zugehörigen Nebenräumen entstehen. „Das wir nötig, damit wir die gesetzlichen Hilfsfristen einhalten können“, sagt Burget. Die erste Kostenschätzung für die Maßnahme in Altsteußlingen liegt bei rund 750 000 Euro.

Der zweite und weitaus dickere finanzielle Brocken liegt ebenfalls auf der Ehinger Alb – und zwar in Granheim. Hier soll laut Burget ein Feuerwehrhaus für alle Wehren der Alb-Teilorte entstehen. Vorgesehen ist ein Neubau mit drei Fahrzeugboxen, Nebenräumen und Stellplätzen. Als möglicher Standort käme das Gelände neben der Albhalle infrage. Die voraussichtlichen Kosten liegen hier bei rund 2,25 Millionen Euro. „Mit dem Blick auf die Landkarte bildet Granheim das Zentrum der Alb-Feuerwehren. Deswegen soll dort die Zentrale entstehen“, erklärt Burget. Die Befürchtung, von Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler, dass die Jugendfeuerwehr, die hauptsächlich aus Dächingern besteht, durch den Standortwechsel Probleme bekomme, werde laut Burget bei den Planungen berücksichtigt.

Standort nicht optimal

Was für die Alb Granheim ist, ist für die Pfarrei Kirchbierlingen. Auch hier ist ein neues, zentrales Feuerwehrhaus geplant, ebenfalls mit drei Fahrzeugboxen und Nebenräumen. Der dafür ins Auge gefasste Standort südlich neben der Sporthalle sei laut Kirchbierlingens Ortsvorsteherin Bärbel Kräutle nicht optimal. „Wir werden bei allen Planungen die Beteiligten mit ins Boot holen“, versprach Burget.

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann sieht den Bedarfsplan als Grundlage für künftige Investitionen an. „Im Zuge der Preisentwicklungen müssen wir auch hier bei den Investitionen auf Sicht fahren“, so der OB.