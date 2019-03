Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei

Auf den Kunstrasenplätzen in der Region hat in den vergangenen Wochen reges Leben geherrscht. An diesem Wochenende beginnt mit dem ersten Spieltag nach der Winterpause wieder der Ernst. Die Fußball-Bezirksligisten aus der Region haben unterschiedliche Ziele: Die TSG Ehingen ist noch im Rennen um die Meisterschaft, SG Altheim und TSG Rottenacker wollen so schnell als möglich die Gefahrenzone verlassen.

TSG Ehingen – TSV Riedlingen (Samstag, 15 Uhr, Kunstrasen Gollenäcker, Vorrunde 2:0). - Nach einem Vorbereitungs-Marathon mit acht Testspielen auf dem neuen Kunstrasen zeigt sich TSG-Trainer Roland Schlecker insgesamt zufrieden. Auch die Trainingsbeteiligung war zufriedenstellend. Doch gleich im ersten Punktespiel wird seine Mannschaft gefordert. Der TSV Riedlingen hat nach dem Aufstieg die Erwartungen voll erfüllt. Roland Schlecker weiß, dass am Samstag besonders auf seine Abwehr eine schwere Aufgabe zukommt. Der Aufsteiger hat mit Pascal Schoppenhauer, Dennis Altergot und Fabian Ragg drei Angreifer in seinen Reihen, die in der vorherigen Saison wesentlich dazu beitrugen, dass der Kreisliga-A-Meister weit mehr als 100 Tore erzielte. Auch in der Bezirksliga hat der TSV als Tabellenfünfter schon 35-mal getroffen. „Wir wollen unseren zweiten Platz festigen und mit einem Sieg die Riedlinger distanzieren“, sagt der Ehinger Trainer Schlecker. Die TSG muss vor allem 90 Minuten stabil durchspielen. In den letzten Spielen war man nur jeweils mit der zweiten Halbzeit zufrieden.

TSG Rottenacker – SF Hundersingen (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 6:4). - Die Gastgeber stehen zurzeit auf einem Abstiegsplatz und wollen so schnell wie möglich den Anschluss an das Mittelfeld herstellen. Das ist ein gehöriges Stück Arbeit für Trainer Timm Walter und sein Team. Die Gastgeber lassen sich vom Sieg in Hundersingen in der Vorrunde sicher nicht blenden. „Die Offensive von Hundersingen ist bärenstark“, gibt Timm Walter zu bedenken. Anfangs der Verbandsrunde hatten die Sportfreunde allerdings Startschwierigkeiten und in diese Zeit fiel auch der TSG-Sieg in Hundersingen. In drei Spielen bisher gegen Hundersingen gab es je einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage und jedes Mal fielen viele Tore. „Ein guter Start wäre nötig“, so Timm Walter. Sein Team müsse versuchen, den Gegner in Schach zu halten.. Die Vorbereitung sieht der TSG-Trainer als durchwachsen an. Bei einem Testspiel hat sich Marcel Holz jedoch verletzt und er wird nun einige Zeit fehlen. Sonst stehen alle Spieler zur Verfügung.

SV Hohentengen – SG Altheim (Sonntag, 15 Uhr, Vorrunde 1:1). - Dreimal hat seit ihrem Aufstieg die SG Altheim gegen den SV Hohentengen gespielt, doch noch nie gelang ihr ein Sieg. Diese Serie gilt es am Sonntag zu beenden. Die Vorbereitung sieht SG-Trainer Joachim Oliveira als durchwachsen an und anfangs hatte man nur Laufeinheiten absolvieren können. Doch der Zustand der Mannschaft sei gut. Gegen Hohentengen müsse seine Mannschaft gut ins Spiel finden und dann auch als Sieger vom Platz gehen. „Der SV Hohentengen ist eine Wundertüte. Unser Gegner hat mit Beckert, Sommer und Remensperger drei starke Angreifer in seinen Reihen, auf die wir besonders achtgeben müssen“, so Joachim Oliveira. Ein Altheimer Sieg wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Mittelfeld.

Weitere Spiele am Samstag: FC Krauchenwies/Hausen – SG Hettingen/Inneringen (0:0); am Sonntag: FV Altshausen – SV Bad Buchau (1:5), SGM Blönried/Ebersbach – FV Neufra (2:3), FV Bad Schussenried – FC Laiz (5:0). Das Spiel SV Uttenweiler – SV Sigmaringen wurde auf 18. April verlegt.