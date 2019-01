Die Winterpause ist zu Ende

Nach sechswöchiger Winterpause stehen die Tischtennissportler im Bezirk Ulm nun vor der Rückrunde der Saison 2018/19. Es gilt, in den kommenden drei Monaten eventuell bisher Versäumtes nachzuholen.

Am ersten Januar-Wochenende hatten die Tischtennisfreunde bereits Gelegenheit, sich beim Neujahrsturnier des SC Berg auf die Rückrunde vorzubereiten. Noch nicht alle Mannschaften sind am kommenden Wochenende 19./20. Januar wieder im Spielbetrieb. Wie man es bei dieser Sportart gewohnt ist, beginnt die Rückrunde nur etwas zögerlich. Der TSV Erbach in der Landesklasse wird erst ab Anfang Februar wieder um Punkte spielen. Er hat eine erfolgreiche Vorrunde hinter sich.

In der Bezirksliga startet Aufsteiger TTC Ehingen gleich am Samstag beim Tabellensechsten SSG Ulm. Die Ehinger müssen in der Rückrunde zulegen, falls der Klassenerhalt geschafft werden soll. Erst eine Woche später startet die SG Öpfingen, die sich als Tabellendritter noch einiges ausrechnen kann.

Der SC Berg hat in der Bezirksklasse noch Luft nach oben. Er spielt am Wochenende gegen den TSV Laichingen, der auf Platz neun liegt. Munderkingen und Bach sind erst eine Woche später erstmals gefordert.

Alle bisherigen Spiele gewonnen hat der RSV Ermingen in der Kreisliga A. Die SG Griesingen hat mit dem Heimrecht am Samstag eine gute Chance, den Gästen die ersten Punkte abzunehmen. Um ganz wichtige Punkte für den Verbleib in der Liga geht es im Kellerduell in Rißtissen. Der TSV Erbach II ist dort ebenfalls am Samstag zu Gast.

Nur ein Spiel steht in der Kreisliga B auf dem Programm. Es ist eine ungleiche Begegnung, denn der Tabellenletzte Obermarchtal gastiert beim Tabellenführer VfB Ulm.

Bei den Tischtennis-Damen dauert die Winterpause noch etwas länger. In der Verbandsklasse geht es für den SC Berg I erst am 9. Februar weiter. Der SC Berg II spielt sogar erstmals am 16. Februar. In der Bezirksliga beginnt der TSV Schelklingen erst am 2. Februar. Die Mädchen des SC Berg haben am 26. Januar ihr erstes Spiel nach der Winterpause.