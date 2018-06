Die Welt zu Gast in Ehingen

Das Ehinger Liebherr-Werk bereitet sich seit Wochen auf die bevorstehenden Kundentage (13./14. Juni) vor. Alle drei Jahre werden rund 3000 Kunden aus aller Welt nach Ehingen eingeladen, um sich vor Ort über die Produktion der Krane zu informieren. In diesem Jahr lautet das Motto der Kundentage: „In starker Verbindung.“

Wer momentan einen Blick auf die Silhouette des Ehinger Liebherr-Werks wirft, merkt schnell, dass weitaus mehr Krane in den Ehinger Himmel ragen, als sonst. Der Grund dafür ist relativ einfach. Das Liebherr-Werk wird seine komplette Produktpalette aufbauen, um diese den Kunden aus allen Herren Ländern zu präsentieren. „Wir haben pro Tag 1500 Kunden eingeladen“, erklärt Wolfgang Beringer, Leiter der Verkaufsförderung im Ehinger Werk. An beiden Tagen wird Liebherr in Ehingen das gleiche Programm zeigen, jeder Tag endet mit einem Feuerwerk. „Am ersten Tag haben wir beispielsweise 120 Kunden aus Russland zu Gast. Die haben wir für den ersten Tag eingeladen, weil am zweiten Tag Russland bei der Fußball-WM spielt“, sagt Beringer und macht damit deutlich, auf was alles geachtet werden muss.

Überraschung für die Kunden

Ganz wichtig ist es für das Ehinger Werk, auch bei den diesjährigen Kundentagen wieder eine Überraschung – sprich eine besondere Kranarbeit – den Kunden zu zeigen. „Die Kunden verbinden mittlerweile die Kundentage schon mit dem jeweiligen Highlight, das dort gezeigt wurde“, sagt Beringer. Viele erinnern sich sicherlich noch an das Kran-Mobile aus dem Jahr 2012, bei dem der LR 13 000 mehrere kleinere Raupenkrane an den Haken genommen hat. Die Kundentage 2015 hatten das so genannte Kran-Ballett im Programm, bei dem sich Krane in der Balance gezeigt haben.

Was genau in diesem Jahr besonderes gemacht wird, will Beringer im Detail nicht verraten. Nur so viel: „Unser Motto lautet in starker Verbindung. Die starke Verbindung besteht zwischen uns und den Kunden, den Kranen und der Last, den Kranen und dem Boden sowie dem Werk und den Mitarbeitern. Und wie genau so eine starke Verbindung aussehen kann, werden wir mit Kranen visualisieren“, so Beringer.

Letzte Vorbereitungen getroffen

In dieser Woche werden auf dem Betriebsgelände der Firma nun die letzten Vorbereitungen getroffen. Das Festzelt für 1800 Menschen wird aufgebaut, ebenso die Tribüne für die Vorführungen im hinteren Bereich des Werks. „Jeden Tag um 14 Uhr werden wir Vorführungen der Krane mit Räder haben. Dabei geht es um Technik, aber auch um neue Produktpräsentationen. Ab 17.30 Uhr sind dann die Raupenkrane an der Reihe.“ Die ganze Zeit für die Kunden zugänglich sein wird die Werksführung sowie der Technik-Innovationspark. „Hier gibt es Technik zum anfassen“, sagt Beringer.

Die insgesamt rund 3000 Kunden müssen natürlich auch untergebracht werden. „Die meistens Hotels in der Region und darüber hinaus sind ausgebucht“, weiß Beringer, der größere Gruppen beispielsweise aus den USA oder China erwartet. „Unser Fuhrpark leistet während der Kundentage eine Hammer-Arbeit. Natürlich brauchen wir hier auch externe Firmen, um das alles leisten zu können“, sagt Beringer.

Allgemein seien die Kundentage für Liebherr Ehingen enorm wichtig. „Wir können unseren Kunden die Produktion und Krane in Bewegung zeigen. Das geht auf einer Messe wie der Bauma nicht. Zudem haben wir in Ehingen, im Gegensatz zu einer Messe, die Kunden für uns alleine. Und ja, wir haben Auftragsformulare vorbereitet“, erklärt Beringer, der sich darauf freut, dass so gut wie alle Gesellschafter der Liebherr-Familie nach Ehingen zu den Kundentagen kommen werden.

Den Unternehmen hier in der Region geht es sichtlich gut. Auch Liebherr hat gerade erst expandiert: Die Sparte Hausgeräte der Firmengruppe hat in Indien einen neuen Fertigungsstandort eröffnet. Aber auch hier in der Region investiert das familiengeführte Unternehmen.