Vereine sind auf Ehinger Kirbe im September angewiesen

Endlich dürfen die Vereine wieder die traditionelle Ehinger Kirbe feiern. Wie Oberbürgermeister Alexander Baumann verkündete, soll das beliebte Fest am Wochenende des 10. und 11. Septembers stattfinden. Die Vorfreude steigt – und Dirk Bauder, Fußballchef der TSG Ehingen, hat eine Idee.

Wichtige Einnahmen

Zwei Jahre keine Kirbe bedeuteten der Wegfall wichtiger Einnahmen für die Vereine, so auch für manche Gruppen der Narrenzunft Spritzenmuck. Dabei haben beispielsweise die Büttel und Krettenweiber dem ehemaligen Zunftmeister Joachim Schmucker zufolge für die Fasnet 2023 etwas Besonderes vor: Sie haben zwei Oldtimer der Marke Dixi vom Schrottplatz gerettet. Enthusiastische Schrauber der Narrengruppe sind dabei, die Wagen herzurichten.

Wenn alles gut laufe, fahren die Wagen mit Originalmotor bei der nächsten Fasnet. Doch das koste Geld. Der Verein habe Spenden von Banken erhalten, meint Schmucker, und in früheren Zeiten habe sich die Narrengruppe auch über das Verteilen von lustigen „Strafzetteln“ während der Fasnet finanziert. Doch nun sei es die Kirbe, welche die Ausgaben des Vereins in normalen Jahren deckt.

Nicht nur die Restaurierung der Oldtimer kostet den Verein Geld, sondern auch das Familienfest und das Schneckenessen am Aschermittwoch. Auch die Stoffe für die Uniformen und die Helme schlagen zu Buche. Schon ohne Schmuck koste ein Helm Schmucker zufolge rund 100 Euro. Der ehemalige Büttelvorsitzende Schmucker meint allerdings über die finanzielle Situation des Vereins während der Corona-Zeit: „Das war für uns kein Drama, kein großer Einbruch.“

Zur Normalität zurück

Schmucker hatte den Posten des Büttelchefs am Gründonnerstag dieses Jahres an Armin Frey übergeben. Es ist allerdings eine laufende Übergabe, Schmucker ist weiterhin in die Planungen involviert: Im Juli soll wieder das traditionelle Familienfest stattfinden. „Wir kehren zur Normalität zurück“, erklärt Schmucker.

„Wir freuen uns über jedes Fest und über die Begegnungen, die wieder möglich sind“, sagt Schmucker, natürlich mit der gebotenen Vorsicht, mit Rücksicht und Respekt. Das verdienten auch solche, die sich auf Distanz halten wollen. „Wir klagen nicht über die Vorbereitungsarbeit“, erklärt Schmucker, die ab jetzt losgehe. Jedes Mitglied des Vereins stehe auf dem Dienstplan. Das sei auch nicht immer leicht mit der Urlaubsplanung zu vereinbaren.

Drei Jahre ohne Kirbe

Auch Hexen-Chef Alexander Fischer freut sich sehr auf die Kirbe: „Das ist eine tolle Sache, ein Erlebnis.“ Er freut sich darauf, dort viele Bekannte aus Ehingen zu treffen. Für die Hexen ist die Kirbe drei Jahre in Folge ausgefallen, da schon im Jahr vor der Pandemie eine Baustelle den Hof des Amtsgerichts blockierte. Fischer hofft, dass sie dieses Jahr wieder an ihren angestammten Platz können.

Derzeit werden die Vereine von der Stadt angeschrieben und deren Teilnahme abgefragt. „Bei der Platzplanung sind wir in den Vorarbeiten“, macht Stadtsprecherin Bettina Gihr-Kneißle deutlich. Eine konkrete Planung sei dann möglich, wenn die teilnehmenden Vereine feststehen.

Loch im Budget

Die ausgefallene Kirbe hat ein Loch in das jährliche Budget der TSG Ehingen gerissen, erklärt Dirk Bauder, Fußballchef des Vereins. „Das hat uns mit Sicherheit weh getan.“ Und auch sonst habe während der Pandemie wenig stattfinden können, etwa keine Turniere. Die Zahl zahlender Zuschauer sei zurückgegangen und auch jetzt sei sie nicht wie vorher. Auch wenn es während des Lokalderbys Ehingen gegen den SV Schelklingen-Hausen im April geregnet hat, hätte Bauder mit mehr Zuschauern gerechnet. Die Leute hätten sich wohl andere Hobbys gesucht, vermutet er.

So ist die Vorfreude auf die diesjährige Kirbe bei der TSG umso größer. Und Bauder hat eine Idee: Die Kirbe könnte schon freitags starten und insgesamt drei Tage dauern, um dem Fest und dem ganzen Aufwand gerecht zu werden. Dies sei seine persönliche Meinung.

Am Format festhalten

Was sagt die Stadt dazu? „Das bestehende Format von Samstag bis Sonntag am letzten Wochenende der Sommerferien hat sich bewährt“, meint Sprecherin Gihr-Kneißle. Hohe Besucherzahlen zeigten dies immer wieder. „Letztendlich lebt die Kirbe vom ehrenamtlichen Engagement in den Vereinen, die die Kirbe zu dem machen, was sie ist - ein Stadtfest von Bürgern für Bürger.“