Die Vielfalt des Ehinger Stadtlaufs

Zum 22. Mal richtet die Leichtathletikabteilung der TSG Ehingen ihren Stadtlauf aus. Dazu erwartet der Veranstalter am Sonntag, 2. September, wie in den vergangenen Jahren mehr als 400 Teilnehmer. Das Organisationsteam um Leichtathletik-Abteilungsleiter Peter Kotz setzt auf die bewährten Strecken und die unterschiedlichen Wettbewerbe – vom Bambinilauf bis hin zum Hauptlauf, zu dem Läufer mehrerer Generationen antreten und in dem das größte Feld erwartet wird. Die SZ bietet einen Überblick über die verschiedenen Wettbewerb am Läufertag in der Ehinger Innenstadt. Start und Ziel ist jeweils am Marktplatz.

Bambinilauf: Mit rund 300 Metern ist der Lauf der jüngsten Teilnehmer der kürzeste beim Ehinger Stadtlauf. Von Anfang an gehörte der Bambinilauf für Kinder der Altersklasse U8 zum Programm und „er wird auch sehr gut angenommen“, sagt Peter Kotz. Für die Kinder geht es darum, Spaß am Laufen zu haben. Angefeuert und manchmal auch ein Stück weit von den Eltern oder Großeltern begleitet legen die Bambini die flache Strecke zurück. Zeiten werden nicht genommen, „es gibt auch keinen Ersten, Zweiten oder Dritten“, so Kotz. Auch keine Altersklassenwertung. Im Ziel sind alle Teilnehmer Sieger und werden mit dem Stadtlauf-T-Shirt und einer Urkunde belohnt.

Startzeit: 14 Uhr

Kinder- und Jugendläufe: Beginnend mit der U10 und den Jahrgängen 2009 und 2010 werden im Viertelstundentakt jeweils zwei Jahrgänge zusammen auf die Strecke geschickt. Die Distanz ist mit 1200 Metern für alle Teilnehmer an einem der Kinder- und Jugendläufe gleich. Im Teilnehmerfeld finden sich Nachwuchs-Leichtathleten ebenso wie Mädchen und Jungen aus anderen Sportarten oder Kinder und Jugendliche, die nicht für einen Verein starten. „Jeder kann mitlaufen“, sagt Peter Kotz. Die Trennung in Altersklassen ist aus Sicht des Organisationschefs sinnvoll, auch wird getrennt gewertet. „Einen U10-Läufer wollen wir nicht zusammen mit einem aus der U18 laufen lassen. In dem Alter sind sie zu weit auseinander.“

Startzeiten: 13 Uhr Kinder U10 (Jahrgänge 2009/10), 13.15 Uhr U12 (2007/08), 13.30 Uhr Jugend U14 (2005/06), 13.45 Uhr U16 (2003/04) und U18/20 (1999 bis 2002).

Hauptlauf: In diesem Wettbewerb treffen sich Jung und Alt, Vereins- und Nichtvereinsmitglieder, ambitionierte oder reine Hobbysportler. „Alle laufen da miteinander“, so Peter Kotz. Auf die Hauptlauf-Teilnehmer wartet mit insgesamt zehn Kilometern die längste Distanz beim Ehinger Stadtlauf. Es ist ein Rundkurs, der sieben Mal zu bewältigen ist – und damit auch sieben Mal der knackige Anstieg am Tränkberg. Sieben Mal geht es zudem um den Groggensee als eine der reizvollsten Streckenpassagen. In den Anfangsjahren des Stadtlaufs war dieser Abschnitt außen vor, weil der Hauptlauf nur sieben Kilometer lang war. „Es war eine kleinere Runde“, erinnert sich Peter Kotz. Als der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) die zehn Kilometer als offizielle Strecke ausschrieb und damit als bestenlistenfähig erklärte, schwenkten die Ehinger um. „Wir hatten uns gedacht, dass wir das auch anbieten können, und geschaut, wo wir die Strecke erweitern konnten.“ Mit der Groggensee-Umrundung kam man auf zehn Kilometer. Der DLV prüfte die amtlich vermessene Strecke – was seither alle paar Jahre geschieht – und billigte sie. Deshalb können die in Ehingen gelaufenen Zeiten für die Bestenlisten der Verbände, ob von DLV oder dem Württembergischen Leichathletikverband (WLV), berücksichtigt werden. Beim Ehinger Hauptlauf gibt es eine Gesamtwertung mit der Siegerehrung der schnellsten Läufer und darüber hinaus eine Altersklassenwertung – von der U18/20 bis hin zur Altersklasse 70, Frauen wie Männer.

Startzeit: 15 Uhr.

Jedermannlauf: Dieser Lauf sei vor einigen Jahren eingeführt worden, sagt Peter Kotz. Damit reagierte der Veranstalter auf entsprechendes Interesse an einer kürzeren als der Hauptlauf-Strecke. „Leute haben sich gemeldet, die mitlaufen wollten, denen zehn Kilometer aber zu viel waren.“ Seither gibt es den Jedermannlauf über drei Runden und vier Kilometer, in dem es im Gegensatz zum Hauptlauf nur eine Gesamtwertung und keine Unterscheidung in Altersklassen gibt. Zwar liegt die Teilnehmerzahl beim Jedermannlauf meist deutlich unter der des Hauptlaufes (Kotz: „Ein Viertel zu drei Viertel“), doch aus dem Programm des Ehinger Stadtlaufs ist der Wettbewerb über vier Kilometer nicht mehr wegzudenken.

Startzeit: 15 Uhr.

Staffel: Fester Bestandteil des Ehinger Stadtlaufs ist seit vielen Jahren auch der Staffelwettbewerb, der zum Abschluss des Läufertages in der Innenstadt ausgetragen wird. Jede Staffel besteht aus drei Läufern, die jeweils 500 Meter zurücklegen müssen. Mitarbeiter aus Unternehmen und Behörden, aber auch Familienmitglieder oder Läufer aus Vereinen bilden eine Staffel. „Der 17-Jährige läuft genauso mit wie der 70-Jährige“, sagt Peter Kotz. Teilweise sind die Staffelläufer vorher auch schon im Haupt-, Jedermannlauf oder in einem der Kinder- und Jugendläufe gestartet und treten zum Abschluss auch noch in der Staffel an, so der TSG-Abteilungsleiter. „Das Feld ist bunt gemischt.“

Startzeit: 16.30 Uhr.