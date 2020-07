Die TSG Ehingen steht im Halbfinale

Im Viertelfinale hat sich erneut gezeigt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Die SG Öpfingen scheiterte nach Elfmeterschießen beim A-Ligisten SV Sigmaringen. Der SV Uttenweiler kam durch ein Tor in der Nachspielzeit in das Halbfinale. Die TSG Ehingen jedoch konnte sich für die Niederlage in der Vorrunde im Herbst 2019 revanchieren.

SV Langenenslingen – TSG Ehingen 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Elias Madarac (18.), 0:2 David Januss (58.), 1:2 David Springer (92.). - Laut Aussage von TSG-Trainer Udo Rampelt war es ein echter Pokal-Fight. Anfangs waren die Gäste gut dabei und gingen auch durch Elias Madarac in Führung. Mit einer Superparade hielt TSG-Torhüter Mathias Grab vor der Halbzeit seine Mannschaft im Spiel. Das 0:2 brachte einige Ruhe in das Ehinger Spiel, doch es zeigte sich, dass der SV Langenenslingen konditionell im Vorteil war, da der Gastgeber schon seit zwei Wochen im Training ist. Nach einem Sonntagsschuss von David Springer zum 1:2 wurde es noch einmal eng. Kurz nach diesem Tor ging ein Kopfball nach Eckball an den Pfosten und verhinderte einen möglichen Ausgleich.

SV Sigmaringen – SG Öpfingen 7:6 (1:0; 1:1). - Dem A-Ligisten ist am Sonntag eine Überraschung gelungen. Der Gastgeber ging in der 30. Minute durch Daniel Abdulat in Führung. „Durch das 1:1 von Jonas Herde (54.) kamen wir wieder ins Spiel zurück“, sagte Steffen Lehmann. Doch es war unverkennbar, dass der SV Sigmaringen vor allem ab der 65. Minute die größeren Chancen hatte. Aber die SG Öpfingen ließ in dieser Zeit auch einige Chancen aus. Da keine Mannschaft in der regulären Spielzeit ein Tor mehr erzielen konnte, musste ein Elfmeterschießen entscheiden. Der Gastgeber ging jeweils in Führung, doch zunächst glich die SG Öpfingen aus. Als Sigmaringen jedoch das 7:6 vorlegte, hielt der Sigmaringer Torhüter den Elfmeter von Florentin Heberle.

TSV Sigmaringendorf – SV Uttenweiler 5:6 (1:3). - Tore: 0:1 Sebastian Traub (15.), 1:1 Marius Müller (19., Foulelfmeter), 1:2 Florian Geißelhart (26.), 1:3 Jochen Gulde (33.), 2:3 Marius Müller (52., Volley nach Eckball), 2:4 Felix Kötzle (57.), 3:4 Felix Heimpel (70.), 4:4 Adrian Elgaß (75.), 4:5 Pascal Volz (82., Foulelfmeter), 5:5 Marius Müller (89., Foulelfmeter), 5:6 Florian Geißelhart (92.) - Trainer Dieter Spähler und Jürgen Brunner schilderten ein sehr gutes Pokalspiel. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit war der SV Uttenweiler zwar überlegen, doch nach der Halbzeitpause gab es einen Schlagabtausch, so dass letztendlich keine Mannschaft einen Sieg verdient hätte. In der Nachspielzeit wurde Florian Geißelhart dann noch zum Matchwinner und rettete beide Mannschaften vor einem Elfmeterschießen.

SSV Ehingen-Süd II – SF Hundersingen 0:3. - Dadurch haben die SF Hundersingen kampflos das Halbfinale erreicht.

Pokal-Halbfinale am 26. Juli:

SV Sigmaringen - SF Hundersingen, TSG Ehingen - SV Uttenweiler.