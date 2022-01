Die Teflon-Region: Warum die Pandemie zwischen Donau und Iller kaum Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen hat

Es ist eine sehr überschaubare Zahl und sie wird noch überschaubarer, wenn man sie auf die einzelnen (größeren) Städte und Kreise im Ulmer Bezirk der Agentur für Arbeit herunter bricht. So waren 2021 im gesamten Bezirk im Jahresdurchschnitt 9018 Menschen arbeitslos. Rund 2800 von ihnen entfallen auf die Stadt Ulm, rund 1050 auf die Stadt Ehingen. Im gesamten Kreis Biberach waren Ende 2021 ganze 2960 Menschen arbeitslos (eine Unterscheidung zwischen Stadt und Kreis war laut Agentur für Arbeit im Biberacher Fall nicht möglich). Mittlerweile spielt das Instrument der Kurzarbeit in der Region kaum mehr eine Rolle. Vor rund anderthalb Jahren war dies noch anders. So befanden sich im April 2020 im Agenturbezirk knapp 60 000 Mitarbeiter in Kurzarbeit, der höchste Wert. Während zu Spitzenzeiten rund 3800 Betriebe Bedarf an Kurzarbeit angemeldet hatten, seien dies aktuell „bei weitem nicht mehr“ jene Größenordnungen, so Mathias Auch. Die aktuellste Zahl an Kurzarbeitenden liege im mittleren vierstelligen Bereich.