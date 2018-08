Die SZ Ehingen spinnt wieder

Die Schwäbische Zeitung Ehingen lädt auch in diesem Jahr wieder alle Spinner zum 24-Stunden-Spinning-Event in der Ehinger Sport-Express-Arena ein. Bereits zum siebten Mal findet das Event in Ehingen statt – das erradelte Geld geht dieses Mal an den Freundeskreis Migranten und an die evangelische Kirchengemeinde, die im kommenden Jahr erstmals eine Vesperkirche in Ehingen etablieren möchte.

Sport treiben, Spaß haben und dabei noch etwas Gutes tun – so könnte man kurz und knackig das 24-Stunden-Spinning-Event der Schwäbischen Zeitung Ehingen umschreiben. Seit nunmehr sieben Jahren veranstaltet die SZ das lange Spinning-Wochenende in der Sport-Express-Arena, zusammengekommen sind in den vergangenen Jahre mehr als 30 000 Euro, die die Schwäbische Zeitung mit ihren Partnern Jahr für Jahr an soziale Projekte in der Region, sprich im Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung Ehingen gespendet hat.

In diesem Jahr werden der Freundeskreis Migranten sowie die evangelische Kirchengemeinde Ehingen Geld bekommen. Gerade die Kirche möchte mit Pfarrerin Susanne Richter neue Wege gehen und in Ehingen eine Vesperkirche etablieren. Das 24-Stunden-Spinning-Event der Schwäbischen Zeitung soll hier als Anschubfinanzierung dienen, wie Pfarrerin Susanne Richter deutlich macht. „Das Startkapital, das wir aus dem 24-Stunden-Spinnning Event der Schwäbischen Zeitung bekommen, ist eine große Motivation für uns“, erklärt Richter, die am Wochenende des 16./17. März erstmals in Ehingen eine Vesperkirche anbieten möchte. „Unser Ziel dabei ist es natürlich, den armen Menschen eine warme Mahlzeit zu geben. Wir wollen aber mit der Vesperkirche auch einen Ort der Begegnung schaffen, wo Reiche und Arme zusammenkommen“, macht die Pfarrerin deutlich. Dass es auch in einer von Wohlstand geprägten Region durchaus Bedarf an solch einer Einrichtung gibt, weiß Richter aus Erfahrung. „Die Vesperkirchen in Ulm, Ravensburg oder Wasseralfingen werden sehr gut anegnommen“, sagt Richter, die schon lange mit dem Gedanken spielt, solch ein soziales Angebot auch in Ehingen zu machen. „In den vergangenen Jahren waren wir aber so mit unseren Bautätigkeiten eingespannt, dass wir keine Zeit dafür hatten. Im kommenden Jahr möchten wir nun den Schwerpunkt auf das Soziale richten und mit mehreren Partnern die Vesperkirche erstmals organisieren“, so Richter. Dass die Organisation, das Essen und auch die Logistik Geld kosten – darüber ist sich die Pfarrerin im Klaren. „Deswegen brauchen wir nicht nur Geld aus dem 24-Stunden-Spinning, sondern auch weitere Partner, die uns unterstützen“, sagt Richter, die bereits bei Einrichtungen wie der Lokalen Agenda, dem Netzwerk Ehrenamt, dem Freundeskreis Migranten, der Moschee, der Bruderhaus Diakonie, dem Diakonieverband Ulm/Alb-Donau, der Caritas, dem Roten Kreuz, der katholischen Kirchengemeinde sowie der griechischen Gemeinde angefragt hat. „Wir wollen neben Essen auch noch andere Dinge anbieten. Ich denke da an Dienste wie ein Haarschnitt oder ähnliches. Ebenfalls wollen wir ein passendes Rahmenprogramm anbieten – da sind wir aber noch in der Planung“, so Richter.