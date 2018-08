Die Stars von morgen zu Gast in Ehingen

In der Vorbereitung auf die Punktspielrunde der Fußball-C-Junioren treffen am Sonntag, 26. August, im Ehinger Stadion acht Mannschaften aufeinander. Beim einmal mehr gut besetzten McDonald’s-Cup sind überwiegend Regionalligisten am Start – darunter auch der Nachwuchs des Turnier-Rekordsiegers VfB Stuttgart, des Titelverteidigers 1. FC Nürnberg und des FC Bayern München.

Thomas Javornik, Jugendleiter der TSG Ehingen, ist beim McDonald’s-Cup 2018 erstmals alleiniger Organisationschef, nachdem er von seinem Vorgänger Rudi Kuhn, der für das Turnier jahrelang verantwortlich war, an die Aufgabe herangeführt worden ist. Ohne Probleme stellte auch Javornik ein gutes Teilnehmerfeld auf die Beine. „In der Regel geht das unkompliziert“, so der TSG-Jugendleiter. Welche der Regionalligisten, der höchsten Spielklasse der C-Junioren, in Ehingen zusagen, hängt aber letztlich vom Terminplan der Vereine in der Vorbereitung ab, wenn sie beispielsweise ein Trainingslager abhalten oder ob sie an dem für das Ehinger Turnier anvisierten Termin womöglich schon eine andere Verpflichtung eingegangen sind.

Zwei, drei Absagen habe er erhalten, sagt Javornik, wobei das teilweise nicht am Termin lag, sondern daran, dass die TSG den McDonald’s-Cup an einem Tag ausrichtet und eine Teilnahme für Mannschaften aus dem Westen oder Norden oder schon aus Hessen zu zeitaufwendig ist. Die Vereine aus dem Süden, aus Baden-Württemberg oder Bayern, schätzen das Eintages-Turnier, das ihnen – bei einer Spielzeit von 25 Minuten pro Partie – zumindest vier Spiele beschert, bei einem Halbfinaleinzug sogar fünf. Wenige Wochen vor dem Liga-Start (die Regionalliga Süd für Baden-Württemberg und Hessen beginnt am 8./9. September, die Regionalliga Bayern eine Woche später) haben die Teams in kurzer Zeit Tests gegen mehrere hochkarätige Gegner. „Von den Vereinen ist das so gwünscht“, sagt Thomas Javornik. „Und uns als Veranstalter kommt ein kompaktes Turnier an einem Tag auch entgegen.“ Überlegungen der Ehinger, das Turnier an zwei Tagen auszutragen, die es schon gab, seien bei den Klubs auf wenig Gegenliebe gestoßen. „Und wir wollen es auch nicht unnötig aufblähen“, so Javornik. Das ist auch nicht nötig, der McDonald’s-Cup stößt bei den Profivereinen in der jetzigen Form auch im 21. Jahr auf Interesse – das beweist das Teilnehmerfeld.

Die Cup-Macher bemühen sich auch nach vielen Jahren McDonald’s-Cup, mal einen neuen Namen nach Ehingen zu locken – im vergangenen Jahr gab es mit dem FC Ingolstadt, dem SC Freiburg und dem 1. FC Nürnberg gleich drei Debütanten. Alle drei bereicherten das Turnier, die jungen „Cluberer“ holten sich auf Anhieb den Cup durch ein 2:0 im Finale gegen Ingolstadt, Freiburg wurde Vierter. Mit Rang sechs musste sich 2017 der VfB Stuttgart zufrieden geben, der bis dahin Maßstäbe gesetzt hat: Bis auf 2002 war der VfB stets dabei und gewann neunmal – davon fünfmal in Folge (2012 bis 2016).

Thomas Javornik geht davon aus, dass das verpasste Halbfinale im vergangenen Jahr bei den Stuttgartern ein Ausrutscher war und zählt den VfB zu den drei Favoriten auf den Turniersieg 2018 – neben Titelverteidiger Nürnberg und dem FC Bayern München, der zum achten Mal dabei ist und bisher zweimal Turniersieger war (2007, 2008).

Außer den sechs Regionalligisten – aus der Staffel Süd neben dem VfB und dem SC Freiburg auch noch die Stuttgarter Kickers sowie aus Bayern außer München und Nürnberg noch die SpVgg Greuther Fürth – treten auch zwei Landesstaffel-Teams aus Württemberg an: Gastgeber TSG Ehingen und der 1. FC Normannia Gmünd, der sich im Winter beim C-Jugend-Hallenturnier der TSG für die Teilnahme am McDonald’s-Cup qualifizierte. Die TSG und Gmünd „sind für uns die regionale Komponente des Turniers“, sagt Javornik. Beide sind aber die klaren Außenseiter in dem starken Teilnehmerfeld, die Favoriten wollen sie gleichwohl ärgern.