Die Stadtgalerie in Ehingen wirbt um Kunstinteressierte

Wie groß das Interesse an der Kunst in der im November 2010 eröffneten Stadtgalerie im Speth’schen Hof wirklich ist, ist schwer zu sagen: „Insgesamt haben rund 1800 Besucher die Galerie besucht“, schätzt Stadtsprecherin Bettina Gihr. Und schränkt gleich ein: Berücksichtigt werden müsse, dass nicht nur Kunstinteressierte sich das Gebäude angeschaut haben. Viele Ehinger hatten die Tage der offenen Tür 2011 genutzt, um zu sehen, wie sich das frühere Jugendhaus herausgeputzt hat.

Nimmt man die zahlenden Besucher im ersten Jahr, sieht die Bilanz recht bescheiden aus: Gerade 663 Personen (Schulklassenführungen ausgenommen) haben Eintritt im Galerie-Neuling bezahlt. Trotzdem gibt sich die Stadt Ehingen mit dem bisherigen Feedback zufrieden: „Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Galerie als neue Institution in Ehingen ordentlich angenommen wird“, so Gihr. Auch Oberbürgermeister Alexander Baumann hält seine schützende Hand über die Einrichtung, die Herzenssache seines Vorgängers Johann Krieger war. „Die Stadtgalerie muss sich am Markt etablieren. Und das benötigt Zeit“, sagt er. Die wird Baumann wohl bekommen. Da es der Stadt gut geht, wurden bei den Haushaltsberatungen im Gemeinderat die laufenden Kosten von knapp 60 000 Euro im Jahr 2012 genauso hingenommen wie die wohl zu optimistische Schätzung von 6000 Euro an Eintrittsgeld-Einnahmen.

443 000 Euro für Museen

Lediglich in der CDU regte sich Nachdenklichkeit: Fraktionschef Peter Groß betonte in seiner Haushaltsrede, dass man gerne Zuschüsse zahle – auch die zusammengerechnet 443 000 Euro für „unser schönes Ehinger Museum und die Galerie“. Auch wenn klar ist, dass sich eine Kultureinrichtung wie eine Galerie für moderne Kunst für eine Stadt wie Ehingen wohl niemals rechnet, versucht das Kulturamt, neue Besuchergruppen zu interessieren. Dabei allerdings setzt die Verwaltung in erster Linie auf Touristen oder Menschen, die in der Verwaltung als Kunstinteressierte gelten. So will die Verwaltung eine Datenbank von „Galerien und kunstaffinen Museen im Großraum Oberschwaben und Bodensee“ füttern, die dann Material erhalten. Außerdem ist Werbung in einer internationalen Kunstzeitschrift ebenso geplant wie die Pflege einer Datenbank von Kunstinteressierten. Auch sollen Besucher des Speth’schen Hofs gefragt werden, ob sie künftig über aktuelle Themen der Galerie informiert werden wollen. „Falls ja, können in einer Liste die persönlichen Angaben zur Person gemacht werden, die dann regelmäßig in eine Liste überführt werden“, erklärt Carmen Teufel von der Stadtverwaltung.

Beiträge in Zeitungen

Damit hätte die Galerie dann ein Instrument des Direktmarketings. Und Touristen sollen stärker angesprochen werden – nicht nur mit Wegweisern, die zu dem Haus neben der Konviktskirche führen und Werbepostern im „Citylight“-Format: Im Gespräch sind neben Werbung in einschlägigen Tourismuszeitschriften im Großraum Oberschwaben-Bodensee auch Einträge in Tourismus-Internetseiten sowie verschiedene redaktionelle Beiträge in regionalen und überregionalen Zeitungen.

Eine Absage gibt die Stadt hingegen an eine andere Idee: Immer wieder kam der Vorschlag auf, den Besuchern die moderne Kunst mit Kaffee und Kuchen schmackhaft zu machen. Das will die Stadt aber definitiv nicht: „Es ist nicht geplant, ein Café in der Galerie einzurichten. Damit folgt die Stadt dem Grundsatz, dem Gewerbe in der Stadt keine Konkurrenz zu machen“, so Stadtsprecherin Bettina Gihr.