Die SG Öpfingen lässt sich nicht aufhalten

Die SG Öpfingen hat in der Fußball-Kreisliga A1 auch ihr zweites Derby in Folge gewonnen. Durch das 4:1 in Donaurieden hielt die SGÖ ihren klaren Vorsprung an der Spitze der Tabelle. Die Verfolger FV Schelklingen-Hausen und SV Ringingen haben ihre Heimspiele am Samstag gewonnen, haben aber weiterhin einen großen Abstand. Die SF Kirchen ließen ihrem ersatzgeschwächten Gastgeber Dürmentingen keine Chance. Die SG Griesingen verschenkte nach deutlicher Führung in der Nachspielzeit einen möglichen Sieg. Der VfL Munderkingen hielt Aufsteiger SGM Daugendorf/Zwiefalten in Schach, siegte aber wohl um ein Tor zu hoch.

FV Schelklingen-Hausen – SV Betzenweiler 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 Fabian Argo (38.), 1:1 Luca Schleiblinger (44.), 2:1 Lukas Böttinger (65.), 3:1 Julian Leicht (88.). - Die beiden Mannschaften haben sich ein gutes Spiel geliefert. Die Gäste gingen zwar zunächst in Führung, doch nach dem Ausgleich kurz vor der Pause verdienten sich die Gastgeber im zweiten Durchgang einen klaren Sieg. „Betzenweiler hat gut gespielt, aber wir waren einen Tick besser“, sagte FV-Trainer Jens Kannemann. - Reserven: 1:3.

SV Ringingen – FC Schelklingen/Alb 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Marcel Gassner (51.), 2:0 Louis DeVer (53.). - Nach der ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Torhüter Timo Braunsteffer die Ringinger im Spiel gehalten hatte, machte der Gastgeber nach der Halbzeitpause Druck. Es gelang ein Doppelschlag. „Timo Rothenbacher haben wir kaltgestellt“, sagte SVR-Pressewart Markus Schele. Das Ergebnis gehe in Ordnung. Schiedsrichter Keckeisen aus Uttenweiler wurde gelobt. - Reserven: 5:3.

SF Donaurieden – SG Öpfingen 1:4 (1:1). - Tore: 1:0 Mathias Stetter (10.), 1:1 Eigentor nach scharfer Flanke (25.), 1:2, 1:3, 1:4 Manuel Schaupp (59., 79., 81.). - Die Sportfreunde hatten zunächst mehr vom Spiel. Erst nach dem 1:2 bestimmte der Gast mehr und mehr das Spielgeschehen. Manuel Schaupp mit drei Treffern sorgte für das 4:1 des Spitzenreiters. Laut SFD-Pressewart Robin Kolleth ist die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen. - Reserven: 0:4.

SV Dürmentingen – SF Kirchen 1:5 (1:1). - Tore: 0:1 Thomas Mang (12.), 1:1 Jakob Ziegler (34.), 1:2 Sebastian Tress (49.), 1:3 Jan Holl (57., FE), 1:4 Markus Hecht (62.), 1:5 Niklas Schrofde (71.) - Das 1:1 zur Pause entsprach den Spielanteilen im ersten Durchgang. Nach dem schnellen 1:2 hatten die SF Kirchen gegen den ersatzgeschwächten Gastgeber deutliche Vorteile. - Reserven: 1:7.

SG Griesingen – SGM Ertingen/Binzwangen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Tim Werner (5.), 2:0 Jonas Mast (15.), 2:1, 2:2 Christian Jäggle (30., FE, 94j.). - Die SG Griesingen sah nach ihrer schnellen 2:0-Führung zunächst schon wie der sichere Sieger aus. Die Gäste verkürzten jedoch noch in der 30. Minute. Die SG Griesingen spielte in der zweiten Halbzeit schwach und musste schließlich in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. - Reserven: 3:0.

VfL Munderkingen – SGM Daugendorf/Zwiefalten 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Andre Gaus (25.), 2:0 Daniel Dorn (53., Handelfmeter), 3:0 Lukas Ottenbreit (80.). - Der Gastgeber „machte aus vier Torchancen drei Tore, die Gässte aber aus zwei Torchancen keines“, sagte VfL-Fußballmanager Felix Schelkle. Der Sieg sei jedoch um ein Tor zu hoch ausgefallen. - Reserven: 2:2.