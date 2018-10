Die SG Öpfingen ist Gastgeber des SZ-Topspiels

Eine alte Fußballer-Weisheit lautet: „Es gibt keine leichten Spiele.“ Das weiß man auch bei Tabellenführer Öpfingen, der im SZ-Topspiel am Sonntag Gastgeber des TSV Türkgücü Ehingen ist. Schon am Samstag sind die SF Donaurieden Gast des FV Schelklingen-Hausen.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – TSV Türkgücü Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). – Zieht man die bisherige Bilanz der beiden Gegner in Betracht, so dürfte kaum ein Zweifel an der Favoritenstellung der Gastgeber bestehen. Die SG Öpfingen hat 20 Punkte mehr auf dem Konto als der TSV Türkgücü Ehingen. Doch die Gäste haben die beiden zurückliegenden Spiele gewonnen und wollen unbedingt den Anschluss an das Mittelfeld herstellen.

Neun Siege und ein Unentschie-den haben die Gastgeber bisher unangefochten auf den ersten Tabellenplatz gebracht. Doch SG-Trainer Felix Gralla weiß genau, dass die Gegner der SG Öpfingen besonderen Ehrgeiz an den Tag legen. Mit Tzafer Moustafa als Spielertrainer haben die Ehinger nun wieder auf die Erfolgsstraße zurückgefunden. Die SG Öpfingen wird gut daran tun, den Gegner ernst zu nehmen.

FV Schelklingen-Hausen – SF Donaurieden (Samstag, 15 Uhr). – Die Gastgeber haben mit zwei Niederlagen in Folge zwischenzeitlich den zweiten Tabellenplatz abgeben müssen. Aufsteiger SF Donaurieden hat zuletzt zwei Spiele gewonnen und wird sicher mit viel Selbstvertrauen antreten.

FC Schelklingen/Alb – SGM Dau-gendorf/Zwiefalten (Sonntag, 15 Uhr). – Nach starkem Rundenstart hat der Aufsteiger in den zurückliegenden Wochen einige Niederlagen in Folge hinnehmen müssen und ist in der Tabelle abgerutscht. Doch auch der Gastgeber ließ seit einigen Wochen viele Wünsche offen. Am Sonntag wollen die Älbler jedoch die Punkte zu Hause behalten.

SV Dürmentingen – SV Oberdischingen (Sonntag, 15 Uhr). – Diese beiden Mannschaften haben bisher die Erwartungen nicht erfüllt. Beide haben schon größeren Abstand zum gesicherten Mittelfeld und müssen ans Punktesammeln denken. Die Gästemannschaft mit Trainer Markus Schmid ist Tabellenletzter und hat nichts zu verschenken.

SV Ringingen – SV Betzenweiler (Sonntag, 15 Uhr). – Die Mannschaft vom Hochsträß steht zur Zeit auf dem zweiten Tabellenplatz und müsste gegen den Tabellensechsten SV Betzenweiler normalerweise als Favorit gelten. Wäre da nicht das Problem mit Heimspielen, wo der Gastgeber schon zweimal verlor. Die Gäste haben nach dem 0:4 in Griesingen einiges gutzumachen.

SF Kirchen – SG Griesingen (Sonntag, 15 Uhr). – Die Sport-freunde sind etwas aus der Spur gekommen. Besonders die Heimniederlage gegen Türkgücü musste zu denken geben. Die SG Griesingen hat schon viele Punkte auf fremden Plätzen gewonnen und will sicher auch auf dem Semmelbühl nicht leer ausgehen.

TSV Rißtissen – VfL Munderkingen (Sonntag, 15 Uhr). – Das Punktekonto des Aufsteigers ist bisher recht mager. Gegen den VfL Munderkingen soll ein neuer Anlauf gelingen. Der VfL ist auf fremden Plätzen meist sehr anfällig, so dass sich der TSV Rißtissen etwas ausrechnet.

Spielfrei ist die SGM Ertingen/Binzwangen.