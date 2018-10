Die Sehnsucht nach dem ersten Sieg

In der Basketball ProA empfängt das Team Ehingen Urspring am Samstagbend die MLP Academics aus Heidelberg. Beide Mannschaften sind nicht wie gewünscht in die noch junge Saison gestartet, die Steeples wollen nach drei Niederlagen nun endlich den ersten Saisonsieg und damit die ersten Punkte einfahren. Sprungball in der JVG-Halle ist um 19 Uhr.

Eigentlich ist am Samstagabend so ziemlich alles angerichtet für den ersten Saisonerfolg der Steeples. Trotz der drei Niederlagen zum Auftakt der Saison zeigt die Formkurve der Steeples nach oben und Headcoach Domenik Reinboth ist auch guten Mutes, dass gegen Heidelberg der Heimvorteil in etwas Zählbares umgemünzt werden kann. „Der Saisonauftakt hat uns gezeigt, dass wir überall mithalten können. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Wir können prinzipiell jeden schlagen – wir können aber auch von jedem geschlagen werden“, zieht Reinboth die ersten Erkenntnisse in der noch jungen Saison.

Dass die Steeples drei Niederlagen haben hinnehmen müssen und noch immer auf den ersten Sieg warten, nimmt zwar nicht den Druck von der Mannschaft, „erhöht ihn aber auch nicht“, wie Reinboth deutlich macht. „Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg“, ist sich der Cheftrainer sicher, der aber auch weiß, an was es seiner Mannschaft momentan fehlt. „An Konstanz. In allem, was wir tun, brauchen wir mehr Konstanz. Der Wille in meinem Team ist da, der Kampfgeist ist groß. Jetzt müssen wir unbedingt die Fehler minimieren und dafür sorgen, dass die Gegner mehr Fehler machen“, betont Reinboth, der gegen Heidelberg den kompletten Kader zur Verfügung hat. „Jetzt müssen wir uns endlich belohnen“, fordert Reinboth, der gerade zuhause den Zuschauern zeigen möchte, welches Potenzial in der jungen Mannschaft steckt.

Die Heidelberger sind indes durchwachsen in die ProA gestartet, zum Auftakt gab es eine Niederlage in Chemnitz (65:78), gefolgt von einem Sieg über Paderborn (73:65) und einer Niederlage gegen die Young Pikes aus Baunach (61:70).

Aufpassen müssen die Ehinger auf den Heidelberger Dan Oppland, einer der dominierenden Spieler der ProA. Der US-Amerikaner wechselte von den Nürnberg Falcons nach Heidelberg und ist mit seinen 34 Jahren ein sehr erfahrener Spieler.

Nicht ganz so erfahren, aber alles andere als ein Unbekannter in Ehingen, ist Heidelbergs Sebastian Schmitt, der früher das Trikot der Steeples getragen hat und quasi in die alte Heimat zurückkehrt. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen“, betont Reinboth, der den 22-jährigen Point Guard unter seinen Fittichen hatte. Gerade unterm Korb sorgen die Heidelberger stets für Gefahr, dort müssen die Ehinger gewappnet sein. „Das müssen wir durch unsere Schnelligkeit und Athletik kompensieren“, weiß Reinboth.