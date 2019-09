Die Schöpfung steht im Mittelpunkt der Kinderwoche

41 Kinder zwischen sechs und elf Jahren und ihre jugendlichen 16 Betreuer haben sich im katholischen Gemeindehaus von St. Michael getummelt, aber dafür war es erstaunlich ruhig. Alle bastelten mit Feuereifer an ihren Beiträgen zum Thema Schöpfung.

„Die Schöpfung erleben und bewahren“ ist das Thema der religiösen Kinderwoche der Seelsorgeeinheit Ehingen geleitet von Gemeindereferentin Sabine Knorr. In Kleingruppen haben die Kinder mit ihren Betreuern gebastelt, haben Nistkästen für Vögel gebaut, Tontöpfe bemalt, in denen Kresse gepflanzt wurde, Marmeladengläser wurden zu Windlichtern, aus Kartons wurden Bäume ausgeschnitten. Zur Entspannung ging es in der Pause auf den benachbarten Spielplatz zum Austoben. Im großen Saal lagen blaue, schwarze, braune und gelbe Tücher und Windlichter stehen dort als Symbol für Erde, Luft, Licht, Himmel und Feuer. Fünf Tage treffen sich die Kinder jeden Morgen von 9 bis 12 Uhr, am Mittwoch machen sie einen Ausflug zum Lehrbienenstand, um die Tiere in freier Natur zu erleben. Am Sonntag im Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Michael wollen die Kinder ihre Erkenntnisse und die Ergebnisse ihrer Bastelarbeiten der Gemeinde vorstellen und so die Feier mitgestalten.

Auch Lieder passend zum Thema Schöpfung haben sie einstudiert, „Du hast uns deine Welt geschenkt“ oder „Wünsche schicken wir wie Sterne zum Himmel hoch in weite Ferne“. „Fast alle 16 Betreuer sind ehemalige Teilnehmer, dadurch geht es jedes Jahr weiter, ab Januar kommen schon die Anfragen“, sagte Sabine Knorr.

Immer wieder schaute einer der Betreuer rein um sich den illustrierten Bibeltext aus dem Alten Testament zur Erklärung für seine Kinder zu holen. „Das sind meistens alte Hasen, wir haben uns vorab mehrere Male getroffen, sie wissen genau, wo sie hinlangen müssen“,sagte Sabine Knorr.

Am Freitag, wenn alle Kinder gegangen sind, geht sie mit den Betreuern zum Essen und anschließend wird im Gemeindehaus gemeinsam „Klar Schiff“ gemacht.