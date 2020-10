Die Saison nach dem Umbruch

Spiele mit Teams aus Vorarlberg sind abgesetzt

Mit fünf Partien hätte die Handball-Bezirksliga Bodenseee-Donau am Wochenende 10./11. Oktober in die neue Saison starten sollen, doch das Programm hat sich auf drei Spiele verringert – die beiden Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus dem österreichischen Vorarlberg, darunter das Heimspiel der TSG Ehingen gegen den HcB Bodensee, setzte der Handballverband Württemberg (HVW) am Dienstag ab. „Vorarlberg zählt seit zwei Wochen zu den Corona-Risikogebieten, deshalb können wir es den Spielerinnen und Spielern aus Württemberg sowie den für diese Spiele eingeteilten Schiedsrichtern nicht zumuten, sich eventuellen gesundheitlichen Gefahren auszusetzen“, begründet HVW-Verbandsmanager Thomas Dieterich (Unterensingen) in einer Pressemitteilung des Verbands die Entscheidung. Seit vielen Jahren hat der HVW mit den grenznahen Vereinen in Vorarlberg eine Kooperation, die den österreichischen Mannschaften den Spielbetrieb in den jeweiligen Ligen Württembergs ermöglicht. Dies sei aktuell – solange Vorarlberg als Risikogebiet eingestuft wird – nicht möglich, heißt es vonseiten des HVW. „Wir werden bis auf Weiteres immer anfangs der Woche entscheiden, wie am folgenden Wochenende verfahren wird – bis zur Aufhebung der Einstufung“, so Michael Roll (Horkheim), Vorsitzender Verbandsausschuss Spieltechnik. Bei der TSG Ehingen ist man drüber nicht überrascht, Jürgen Prang, einer der Abteilungsleiter und Trainer der Bezirksliga-Handballerinnen, hatte schon früher damit gerechnet. Gerüchte, dass die Spiele mit österreichischen Teams ausfallen, hätten schon die Runde gemacht, so Prang. Die TSG-Frauen sind am ersten Spieltag nicht davon betroffen, doch Vereine aus Vorarlberg sind auch in der Frauen-Bezirksliga und so fallen am Wochenende auch da zwei Partien aus. (aw)