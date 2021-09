Die Rückkehr der Landärzte auf die Ehinger Alb

Läuft alles nach Plan, könnten bereits im April 2022 in der Praxis Hudek in Granheim wieder Patienten behandelt werden. Und zwar von Dr. Susanne Dinkelacker, die zusammen mit Dr. Matthias Hudek, dem Sohn des langjährigen Praxisinhabers Dr. Günther Hudek, die Praxis auf der Ehinger Alb wieder eröffnen möchte.

Entscheidung am 19. Oktober

1,5 Arztstellen für Granheim sind beantragt, die Entscheidung, ob diese auch genehmigt werden, trifft eine Kommission am 19. Oktober. „Wir gehen stark davon aus, dass das klappt. Wir sind die einzigen Bewerber auf diese Arztstellen“, erklärt Dr. Matthias Hudek, für den es nach 15 Jahren Arbeit, Studium und Ausbildung zum Facharzt der Allgemeinmedizin wieder zurück in die Granheimer Heimat geht.

Und zwar genau an den Ort, wo sein Vater Günther Hudek bis zum Jahr 2015 die Praxis führte, bevor er in ein Angestelltenverhältnis wechselte und unter dem Dach des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) bis zum Jahr 2017 als Arzt arbeitete. Seit August 2019 ist die Praxis nun geschlossen und nicht nur Granheim, sondern die komplette Ehinger Alb samt Lutherische Berge stehen ohne Arztpraxis da.

Bis 2035 könnten fast die Hälfte aller Hausarztpraxen im Landkreis Ravensburg verschwinden und unbesetzt sein. Auch in anderen Regionen zeichnet das Szenario ein drastisches Mangelbild.

Mann praktiziert in Ehingen

Das soll sich nun ändern. Mit Dr. Susanne Dinkelacker hat Dr. Matthias Hudek, 36 Jahre, eine Partnerin für die Praxis gefunden, die in den vergangenen sieben Jahren in Oberdischingen praktiziert hat. Seit rund 20 Jahren lebt die 52-jährige Ulmerin in Ehingen, ihr Mann Dr. Stephan Dinkelacker betreibt dort eine chirurgische Praxis am Sternplatz.

Wenn die Genehmigung da ist, sieht der Plan für die Praxis in Granheim so aus: Zum April wollen Dr. Susanne Dinkelacker und Dr. Günther Hudek starten, im vierten Quartal des Jahres 2022 soll dann Hudeks Sohn Matthias seinen Vater in der Praxis endgültig ablösen. Dr. Matthias Hudek wird bis dato seine Ausbildung zum Facharzt in der Ehinger Praxis Gast beendet haben, um dann voll in Granheim als Landarzt einzusteigen.

Ein unternehmerisches Risiko

„Der Plan, die Praxis meines Vaters zu übernehmen, ist schon länger in mir gereift. Natürlich ist eine eigene Praxis viel Verantwortung und auch ein unternehmerisches Risiko, das heutzutage kaum mehr ein junger Arzt eingehen möchte“, sagt Dr. Matthias Hudek, der in Freiburg Medizin studiert hat und davor bereits als Rettungssanitäter in der Schweiz gearbeitet hat. Für seine Kollegin Dr. Susanne Dinkelacker ist es schon eine Art Selbstverständlichkeit, auf dem Land zu praktizieren. „Dort sind die Patienten nicht so anonym. Das mag ich sehr“, betont die Ärztin.

Zurück zu den Wurzeln

Für Hudek ist das Vorhaben auch der klassische „Zurück zu den Wurzeln“-Schritt. „Ich bin hier aufgewachsen und habe eine große Verbundenheit zur Region. Und ich habe natürlich auch durch meinen Vater miterlebt, wie es hie läuft“, sagt Hudek, dem aber klar war, dass er die Praxis nicht alleine führen möchte.

Und ein Zufall hat ihn dann mit seiner künftigen Kollegin Dr. Susanne Dinkelacker zusammengebracht. „Als klar wurde, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte, habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Hudek, der seit September in der Praxis Gast in Ehingen arbeitet.

Wie viele Patienten die Doktoren Hudek und Dinkelacker künftig in Granheim behandeln können, wird sich weisen. Zu Hochzeiten, so Matthias Hudek, habe sein Vater 1200 Patienten im Quartal behandelt. „Mehr sind für einen Arzt alleine auch nicht zu schaffen“, so Hudek.

Alte Räume umbauen

Die alte Praxis soll bis April umgebaut werden. Momentan sind die Räume komplett leer, Matthias Hudek rechnet mit Investitionskosten von rund 250 000 Euro. Unterstützung erhoffen sich der junge Arzt und seine Kollegin dabei auch vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) – der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel, der sich am Mittwochabend vor Ort informiert hat, möchte sich auch dafür stark machen.

Riesige Nachfrage

„Landarztpraxen sind überall stark unterbesetzt. Wir werden in naher Zukunft nie genug Ärzte auf dem Land haben. Ein Mittel, um dagegen wirken zu können, ist sicherlich die Landarztquote. Aktuell sind 75 Studienplätze dafür reserviert. Bis daraus aber Ärzte praktizieren werden, vergehen noch viele Jahre“, betont der Abgeordnete, sagt aber, dass die Nachfrage nach an Landarztpraxen gekoppelte Studienplätze „riesig“ sei. „Wir müssen auch endlich wieder positiv über den Beruf des Arztes auf dem Land sprechen“, sagt Hagel, der auch froh darüber ist, dass in der Granheimer Praxis perspektivisch 2,5 weitere Stellen geschaffen werden und Personal auch ausgebildet werden soll.

Für Granheims Ortsvorsteher Franz Denzel ist die Nachricht, dass wieder Leben in die Hudek-Praxis einzieht, grandios. „Die Menschen im Ort sind einfach glücklich und gottfroh“, sagt Denzel.

Altsteußlingens Ortsvorsteher Josef Huber bezeichnet die geplante Praxiseröffnung als einen „Sechser im Lotto für die Ehinger Alb“.