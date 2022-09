Die Oldies in der Rhön

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ausflug im September 2022 führte die Abteilung Oldies der Sportfreunde Kirchen in die Rhön. Auf dem Hinweg erlebte die Gruppe eine kurzweilige Führung durch das Schloss Weikersheim. Im fränkischen Teil des lieblichen Taubertales durften die Teilnehmer im Weingut Engelharth aufmunternde Weine und ein deftiges Winzervesper zu sich nehmen.

Das Quartier lag östlich von Fulda in der hessischen Rhön. Am nächsten Tag hatten die Sportfreunde von der Wasserkuppe (höchste Erhebung der Rhön ) eine gute Sicht weit hinaus in alle Himmelsrichtungen. Im Segelflugmuseum dort oben könnte man sich einen ganzen Tag aufhalten. Der Landregen am nächsten Tag kam für das trockene Frankenland zu spät und für die Gruppe einen Tag zu früh. Trotzdem pilgerten sie auf einen der heiligen Berge in Franken hinauf, den Kreuzberg. Kamerad Manfred hatte die ganze Unternehmung wieder sehr gut vorbereitet.