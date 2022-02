Die neue defensive Taktik zeigt Erfolg

Die zweite Mannschaft der Basketballer der TSG Ehingen sind auswärts gegen die TSG Söflingen VI angetreten und haben das Spiel mit 80:60 für sich entschieden. Nachdem sie eine Woche zuvor gegen den Spitzenreiter aus Wiblingen verloren hatten, waren die Ehinger entsprechend hungrig auf den Sieg. Kurz vor Spielbeginn wurde von Trainer Fabian Badouin in der Kabine nochmals die neue Taktik besprochen, welche in diesem Derby zum ersten Mal zum Einsatz kommen sollte.

Hoch motiviert starteten beide Teams in das Spiel. Doch der Beginn lief für die Ehinger nicht wie geplant. Nach nur 4 Spielminuten und einem 9:2 Rückstand, musste Ehingens Coach schon sein erstes Timeout nehmen und das Team nochmals wachrütteln. Die Worte wirkten und Ehingen kämpfte sich an die Söflinger heran, sodass das erste Viertel mit 18:19 für Söflingen endete.

Das zweite Viertel verlief aus Ehinger Sicht dann richtig gut. Durch die neue defensive Taktik – welche bei den Basketballern aus Ehingen unter dem Namen „Spätzle“ bekannt ist – hielt man die Söflinger bei nur acht Punkten im gesamten Viertel. Angeführt wurde diese starke Verteidigungsarbeit einmal mehr von David Schefer. Zur Halbzeit stand es dementsprechend gut 34:27 für Ehingen.

In der Pause gab es dann reichlich Lob vom Trainer, und die Jungs bereiteten sich auf eine intensive zweite Halbzeit vor. Durch schnelles Spiel und einfachen Körben gelang es Ehingen im dritten Viertel, 25 Punkte zu erzielen und sich somit von Söflingen weiter abzusetzen. Durch zwei schnelle Dreier von Söflingen am Ende des Viertels kamen die Gastgeber wieder bis auf sechs Punkte ran. Dank einem sogenannten „Buzzer Beater“ von Center Alexander Ernst am Ende des dritten Viertels betrug die Führung zu Beginn des letzten Spielabschnitts elf Punkte.

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt durch hohe Intensität und vielen Diskussionen geprägt. Alle Anwesenden in der Halle spürten, dass beide Mannschaften diesen Sieg unbedingt wollten.

Das letzte Viertel wurde erneut durch überragende Verteidigung der Ehinger geprägt. Zudem spielten in der Offensive Nathan Bellafiore und Felix Pfeifer enorm starken Basketball und sorgten für ein herausragendes Endergebnis. Das hart umkämpfte Spiel endete deutlich mit 80:60 für die TSG Ehingen II. Somit steht man nun wieder auf dem dritten Platz der Kreisliga Ost.

Coach: Fabian Badouin. Spieler für Ehingen: Bellafiore (19), Pfeifer (15/2 Dreier), Schefer (12), Ernst (12), Munding (7), Avelino (6/1), Schick (4), Persdorf (3/1), Braungardt (2).