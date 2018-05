Die Mainacht bringt Kritisches, Kunstvolles und Kurioses

In jedem Jahr hält der Morgen des ersten Mai Überraschungen bereit. Eine tolle Tradition, die immer noch zahlreiche Anhänger findet sind dabei die Maischerze. Manche sind kritisch, andere kunstvoll und wieder andere kurios. Die Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung haben einiges entdeckt und es zusammengetragen.

Weiße Zwillinge: Eine wunderschöne Skulptur ist über die Mainacht im Ehinger Marktplatzbrunnen aufgetaucht. Sie ist wohl in Anlehnung an die Skulptur von Anja Luithle entstanden, die die Stadt nach der Ausstellung im vergangenen Sommer gekauft hat und die jetzt jedes Jahr über den Grogggensee schweben soll. Das angebrachte Schild mit der Aufschrift „I koscht nix“ ist wohl ein kleiner Seitenhieb in Sachen Kaufpreis des Originals.

Hundeklos für Unterstadion: Wenn bereits die Nachbargemeinden eigene Hundetoiletten haben, wollen auch die Unterstadioner welche haben. Deshalb wurde in der Mainacht vor dem Rathaus eine hölzerne Bedürfnisanstalt für Vierbeiner, samt Eimer und Tüten, aufgestellt. Und damit der Schultes nicht lange nachfragen, wo die Hundetoiletten stehen sollen, hing daran ein Ortsplan mit den „gewünschten Standorten“.

Eine Frage der Perspektive: In Dettingen haben Scherzbolde die Donaubrücke zum Sportplatz zur „längsten Brücke der Welt“ erkoren, weil sie scheinbar kein Ende zu nehmen scheint. Das Schild ist sicherlich ein Hinweis auf die Verkehrsproblematik, die an dem Bauwerk häufig durch Begegnungsverkehr entsteht.

Bitte langsam: In Lauterach wurde die Mainacht zur „Aktion gegen Durch’s-Dorf-Raser“ genutzt. An der Ortsdurchfahrt haben Maischerzer eine täuschend echt wirkende Blitzersäule aufgebaut. Mal sehen ob’s was bringt, in Schmiechen hat sich eine solche Einrichtung aus dem Vorjahr durchaus bewährt.

Es grünt so grün: Nachdem der neugewählte Allmendinger Schultes Florian Teichmann bei der Kandidatenvorstellung geäußert hat, dass er sich den Rathausplatz grüner vorstelle, haben ihm einige Bürger diesen Wunsch erfüllt. Reichlich Blumen und Kräuter haben die Initiatoren des jährlichen Maischerzes vor dem Rathaus anfahren lassen und haben dem neuen Bürgermeister eine hübsche Grünanlage eingerichtet. „Am ersten Mai ist es hier Brauch und Sitte. Willkommen in der Allmendinger Mitte. Vor ein paar Wochen hat ein Herr gemeint, dass dieser Platz zu trist erscheint. Auch ohne Teich für Frau und Mann ein schöner Platz entstehen kann. Ein Team hat sich nun sehr bemüht, damit der Rathausplatz erblüht“, steht an der Laube. An einem Wunschbaum haben die Erbauer angeheftet, für was sich der neue Schultes stark machen soll. Ein Eiscafé, einen Swingerclub, einen Bauwagen Ü50, eine Metzgerei, freies WiFi, ein Hundeklo, eine Cannabisplantage und ein Autokino fehlen noch im sonst so schönen Allmendingen.

Vollpfosten und Pfahlbauten: „Die Stadt wusste nicht was sie mit ihren vielen Vollpfosten tun soll“, erklärten Maischerzer in Munderkingen, deshalb seien sie beim Friedhof in den Boden gerammt worden. Anstelle parkender Autos, könnte hier der „Neue Viehmarkt“ abgehalten und Tiere angebunden werden. Und so war eine Menagerie aus Kühen, Eseln, Ziegen, Bären, Hasen und „Munderkinger Dackeln“ an die Parkplatzpfosten geleint. Mit dem „Stadtbusle“ boten die Maischerzer Rundfahrten über den „Neuen Viehmarkt“ samt intensiver Erklärungen der „tierischen Lage Munderkingens“ an. Eine andere Idee zur „Pfostennutzung“ seien Pfahlbauten, welche die Scherzbolde gleich mit aufgebaut hatten. Zudem seien bei den „Grabungen am Friedhof-Parkplatz“ mehrere historische Pfähle gefunden worden. Um die touristisch zu nutzen und damit zur „Munderkinger Marke“ werden zu lassen, wurde am 1. Mai die Gründung des „Fördervereins jahrtausendealter Stammbauten FJS“ vorgeschlagen.

Tunnelbauin Justingen: Leichte Rätsel gibt ein Schild in Justingen auf. Was es mit K21 an der Einmündung zur Kreisstraße 1330 auf sich hat, ist fraglich. Möglicherweise eine Anlehnung an S21 und der Vorschlag die Straße in dem Wohngebiet tiefer zu legen. Sodass die Anwohner in ihrer feiertäglichen Vormittagsruhe nicht von Verkehrslärm belästigt werden.

Oscarreif: Gunter Kiem aus Hütten erhielt in der Maiennacht den Oscar als „bester Nebendarsteller in zahlreichen ZDF-Berichten“. Der „Oscargewinner“ hatte sich im Vorfeld der Bundestagswahl in einer Diskussionsrunde mit Bundeskanzlerin Angelamerkel für den Breitbandausbau in der Region eingesetzt. Kiem bekam zwar das nächtliche Treiben in seinem Garten mit, konnte aber die „Oscar-Jurymitglieder“ nicht richtig erkennen.

Sehenswert: Im Gegensatz zu Hütten sind die Urheber der 14 Aufsteller in Kinderform. Die Grundschule weist mit ihnen auf die Ortsgeschichte und das Geschehen in den Vereinen hin, alles unter der Überschrift „Auf Schmiechen sind wir stolz – Entdeck es auf dem Holz“. Die Aufsteller werden im Text als Entdeckerfiguren zu den heimischen Sehenswürdigkeiten bezeichnet. Es wird auch die Friedenskönigin genannt, die über dem Ort thront.