Die Kür beginnt: Steeples starten in Heidelberg in die Play-offs der ProA

Ihre Pflicht haben die Zweitliga-Basketballer des Teams Ehingen Urspring in der ProA-Saison mehr als erfüllt, nun beginnt die Kür: Als eine der acht besten Mannschaften der Hauptrunde spielen die Steeples in den Play-offs um die Meisterschaft. Gegner im Viertelfinale sind die MLP Academics Heidelberg, die mindestens drei und maximal fünf Begegnungen umfassende Serie beginnt am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr, in Heidelberg. Bei Ehingen Urspring sieht man sich als Außenseiter, aber mit Chancen. „Die Aufgabe ist nicht unlösbar“, sagt Steeples-Cheftrainer Domenik Reinboth. In den beiden Hauptrundenduellen gab es jeweils einen Heimsieg.

Reinboth fehlte den Steeples am vergangenen Wochenende in Kirchheim, er war krank zu Hause geblieben und hatte aus der Ferne die 71:78-Niederlage seiner Mannschaft zum Hauptrundenabschluss verfolgt – es war eine Niederlage, über die sich schon kurz nach Spielende niemand mehr ärgerte. Im Gegenteil: Den Steeples wäre das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde auch bei einem Sieg in Kirchheim verwehrt geblieben, denn mehr als Rang fünf war angesichts der anderen Ergebnisse nicht drin. Der fünfte Platz hätte ihnen kein Heimrecht, aber Hamburg und somit eine weite Anreise zu den Auswärtsspielen eingebracht – Rang sieben dagegen, auf den man noch zurückfiel, bescherte Heidelberg und kurze Wege. „Alles richtig gemacht“, freut sich Reinboth. „Wenn wir uns einen Play-off-Baum hätten wünschen dürfen, dann wäre genau der herausgekommen.“ Der Trainer verweist darauf, dass man auch in einer möglichen zweiten Play-off-Runde nicht in den hohen Norden müsste, Nürnberg oder Trier wären im Halbfinale die Gegner.

Doch soweit ist man noch nicht, zunächst wartet Heidelberg im Viertelfinale und dieser Gegner, der sich am letzten Spieltag der Hauptrunde noch auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben hat, ist eine große Herausforderung für die Steeples. Die Academics sind das defensiv stärkste Team der Liga (im Schnitt 73 Punkte pro Spiel kassiert) und sie sind eine Mannschaft mit etlichen routinierten und individuell starken Spielern. Der US-Amerikaner Shyron Ely (31 Jahre) ist hinter seinen Landsleuten Reed Timmer (Tübingen) und Rohndell Goodwin (Kirchheim) der drittbeste Werfer der Liga, in der Hauptrunde kam er im Schnitt auf 17,2 Punkte pro Partie. Zweistellig bei den Korberfolgen waren von Heidelberg auch Jaleen Smith (24 Jahre/13,1), Philipp Heyden (30 Jahre/12,8 Punkte pro Spiel) und Dan Oppland (35/10,3). Heyden und Oppland hätten zudem Play-off-Erfahrung, sagt Johannes Hübner, der zusammen mit Krists Plendiskis in der ersten Wochenhälfte das Training geleitet hat – Domenik Reinboth stieg erst am Donnerstagabend wieder ein.

Ein besonderes Augenmerk in der Vorbereitung aufs Play-off-Viertelfinale galt der Heidelberger Verteidigung (Hübner: „Wir haben geschaut, wie wir sie attackieren können“) und in der Offensive den wichtigsten Spielzügen des Gegners. Auch am eigenen System wurde gearbeitet, wobei mit Blick auf die Play-off-Belastungen – am Dienstag steht schon die nächste Partie an, danach geht es am Freitag und womöglich am Sonntag weiter – auch die Regeneration eine große Rolle spielt. Schließlich wollen die Steeples möglichst lange in der Meisterrunde mitmischen.

Gegen die Academics rechnet sich Ehingen Urspring etwas aus. In der Hauptrunde gewann Reinboths Mannschaft im Oktober zu Hause 92:79, auswärts gab es Ende Februar eine 81:85-Niederlage. Dabei hatten die Steeples in Heidelberg bis weit ins letzte Viertel hinein geführt und erst in den Schlussminuten das Spiel aus der Hand gegeben – vor allem wegen Heidelbergs Eric Palm, der in der entscheidenden Phase einen Distanzwurf nach dem anderen traf. „35 Minuten lang haben wir uns sehr gut präsentiert“, so Johannes Hübner, der vor dem dritten Aufeinandertreffen sagt: „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Reinboth spricht aufgrund der Erfahrungen in den bisherigen Spielen davon, „dass die Heidelberger Mannschaft uns liegt“. Einen Auswärtssieg, den das Team Ehingen Urspring erzielen muss, um weiterzukommen, traut man sich zu.

Hoffen auf Einsatz von Bonifant

Allerdings waren die Steeples in den beiden Hauptrundenspielen gegen die Academics komplett, was für die Play-offs nicht mehr zutrifft. Tim Hasbargen (Bänderrisse im Sprunggelenk) fällt aus, bei Seger Bonifant dagegen stehen die Chancen auf eine Rückkehr nicht schlecht. Zuletzt gegen Kirchheim ließ man den US-Amerikaner draußen (Co-Trainer Krists Plendiskis: „Wir hatten noch nicht das hellgrünste Licht für seinen Einsatz“), um ihn in den Play-offs zur Verfügung zu haben. „Es ist jeden Tag etwas besser geworden“, sagt Reinboth, der aber offen lässt, ob es schon am Samstag für einen Einsatz reicht.

Alternativen aus der NBBL hat der Steeples-Cheftrainer derzeit kaum. Franklyn Aunitz ist verletzt, Lucas Loth angeschlagen, zudem hat die U19 in den Play-downs der Nachwuchs-Bundesliga am Sonntag ein wichtiges Spiel in Chemnitz. Deshalb wird wohl nur Kevin Strangmeyer im ProA-Aufgebot für die Partie in Heidelberg sein.