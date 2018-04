Die Jugend probt fürs Muttertagskonzert

Die Ehinger Dirigenten Volker Frank vom Jugendorchester und Frank Zacher, der musikalische Leiter der Stadtkapelle, haben sich für das diesjährige Muttertagskonzert am 12. Mai ein besonderes Schmankerl für die Besucher und für ihre Musiker ausgedacht. Das Jugendorchester und das aktive Orchester spielt miteinander beim Muttertagskonzert auf der großen Bühne in der Lindenhalle das Musikalische Werk Hibiki Joy of Music vom Komponisten Ito Jasuhide.

Der Grundgedanke beider Dirigenten lautet: „Freunde musizieren mit ihren Freunden.“ Durch ein solches Zusammenspielen, lernen sich die Jugendlichen und die älteren Musiker sehr früh kennen und erleben dadurch, gemeinsam Spaß an der Musik zu haben.

Und genau das miteinander ist der Stadtkapelle Lyra Ehingen und den Dirigenten sehr wichtig. Denn im Verein wird extrem vielc wert auf die Ausbildung der Jugend gelegt. Das zeigt sich durch den eigenen Jugenddirigenten Volker Frank, der intensiv den Kontakt mit dem musikalischen Leiter Frank Zacher pflegt, und die vielen internen Weiterbildungen der Jungmusiker.

Jeder einzelne vom Jugendorchester ist begeistert und motiviert, alle möchten natürlich diese Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren, nutzen und dabei den aktiven Musikern zu zeigen, wir sind durch viele Lehrgänge und durch unseren Dirigenten Volker Frank bestens ausgebildet. Das ist natürlich eine Herausforderung fürs Ehinger Jugendorchester. Ohne schweißtreibende und intensive Probenarbeit in den vergangenen Wochen wäre ein solches Vorhaben nicht möglich.

Ergänzt wurden die Probearbeiten des Dirigenten Volker Frank noch zusätzlich mit Probentagen, Registerproben, Einzelunterricht und vieles mehr. Alle Möglichkeiten zur Ausbildung wurden genutzt, um den bestmöglichen Orchesterklang zu erhalten. Selbst das Vororchester der Stadtkapelle, in dem die Musikanfänger die Grundausbildung des Orchesterspielens erlernen, sind bei solchen Aktionen der beiden Dirigenten mit einbezogen. Gleich in der ersten gemeinsamen Probe mit der Stadtkapelle, merkten die älteren Musiker allerdings schon sehr bald, was die Jugendlichen können und was für eine Qualität vorhanden ist. Wie routinierte erfahrene Musikerinnen und Musiker spielten sie das Konzertstück Hibiki dynamisch sehr gut und mit sehr viel Taktgefühl. Jeder einzelne der aktiven Musiker erkannte sehr schnell, wie gut die jungen Musikanten an ihren Instrumenten ausgebildet sind. Das war natürlich auch eine Vorgabe für die Musiker von Frank Zacher. Jeder der erfahrenen Musiker des großen Orchesters musste in der gesamt Probe hochkonzentriert sein, um mithalten zu können, denn das gemeinsame Konzertstück ist in seinem eigenen Klang und Rhythmik sehr schwer zu spielen. Alle Musikerinnen und Musiker waren gefordert, die jungen wie die erfahrenen.

Das Jugendorchester der Stadtkapelle Ehingen, mit den Dirigenten Volker Frank und Frank Zacher, spielt am Samstag , 12. Mai um 19.30 Uhr in der Lindenhalle Ehingen gemeinsam mit der Stadtkapelle Ehingen.