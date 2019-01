Bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften der Aktiven und Senioren sind in den vergangenen Tagen im Leistungszentrum Biberach-Hühnerfeld sechs Titel vergeben worden. Die Bezirksmeister kommen von unterschiedlichen Vereinen des Bezirks Oberschwaben/Alb-Donau.

Während bei den Senioren die Gesetzten dominierten, waren bei Herren B die jüngsten Jahrgänge auf dem Vormarsch. Der bei den Herren B startberechtigte Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) gewann als U14-Jähriger den Titel. Die weiteren Titel gingen an die TSG Söflingen (Florian Ludi, Herren C), den TC Weingarten (Andreas Günther, Herren 40), den TC Ravensburg (Axel Held, Herren 50), den TC Biberach (Reinhold Albrecht, Herren 60) und den TC Isny (Benedikt Sgier, Herren 65).

Vom TC Ehingen erzielte der erst 13-jährige Nemanja Bojkovic vom TC Ehingen ein gutes Ergebnis. Er mussten sich bei den Herren B erst im Finale geschlagen geben. Das Feld in dieser Konkurrenz war mit 31 Teilnehmern stark besetzt. Ins Halbfinale zogen neben Bojkovic der an eins gesetzte Silas Hülsbusch (TC Hohentengen), Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) und Daniel Hecker (TC Berkheim) ein. Die an Nummer zwei bis sechs Gesetzten waren vorzeitig ausgeschieden. Die Nummer eins, Silas Hülsbusch, scheiterte dann in der Vorschlussrunde an Steinhauser (2:6, 3:6), während sich im anderen Halbfinale Bojkovic gegen Daniel Hecker mit 6:4, 2:6 und 10:3 durchsetzte. Offensichtlich war für Bojkovic dieses anstrengende Dreisatzmatch zu kräftezehrend, denn im Endspiel verlor der Ehinger gegen Luca Steinhauser mit 1:6 und 4:6.

Eher die älteren Jahrgänge dominierten bei den Herren C. Das Finale bestritten der an eins gesetzte Christian Rodi (TSG Achstetten) und die Nummer vier, Florian Ludi (TSG Söflingen). Der Söflinger gewann 6:1, 6:1.

Eine klare Sache war das Endspiel der Herren Ü40 für Andreas Günther (TC Weingarten). Sein Finalgegner Sasa Gladovic (TC Blaubeuren) brachte ihn beim 6:1, 6:2 nicht in Bedrängnis. Somit holten der 2018 noch für den TC Schmalegg startende Günther erneut den Bezirkstitel. Der alte und neue Bezirksmeister der Herren Ü50 heißt Axel Held (TC Ravensburg), der Ingo Hartmann (TC Langenargen) 7:5 und 6:2 besiegte.

Reinhold Albrecht (TC Biberach) holte sich unangefochten den Titel bei Herren Ü60. Seinem Finalgegner Daniel Vogt (TC Ravensburg) ließ er beim 6:1, 6:1 keine Chance.

Mit Ferdinand Mähr (TC Vogt) zog ein Ungesetzter ins Finale der Herren Ü65 ein. Er machte dem an vier gesetzten Benedikt Sgier (TC Isny) das Siegen schwer. Der erstmals in der Ü65 startberechtigte Sgier gewann 7:6, 1:6 und im Matchtiebreak 10:4.

Turnierleiter Stefan Hofherr (Ehingen) sagte: „Die Beteiligung war sehr gut, die Qualität der Matches hoch. Bei den Herren B drängte sich die Jugend in den Vordergrund und auch bei den Kategorien Herren Ü40 bis Ü65 stand der sportliche Wettstreit im Vordergrund. So ging nicht immer der Titel an den Favoriten, Spannung und Überraschungen waren angesagt.“