Die Jugend der Ehinger Alb bringt sich bei Wettbewerbsteilnahme ein

Bei der Teilnahme der sechs Ehinger Albteilorte am Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis ist die Jugend mit dabei. Im Granheimer Jugendhaus trafen sich am Donnerstag 25 Jugendliche, um Überlegungen zur gemeinsamen Repräsentation im Wettbewerbsprojekt anzustellen.

Unter das Motto „Unsere Alb hat Zukunft“ stellte Christian Rapp, der Vorsitzende der Granheimer Dorfjugend, als Moderator des Treffens das Bestreben der jungen Generation, ihren Beitrag zur Werbung für das Leben auf dem Land zu leisten. Dass es um die Zukunft der Dorfgemeinschaften in Altsteußlingen mit Briel, Dächingen, Erbstetten mit Unterwilzingen, Frankenhofen mit Tiefenhülen, Granheim und Mundingen, so in alphabetischer Reihenfolge, gut stehen dürfte, zeigt schon die Tatsache, dass sich unter den 25 Teilnehmern des Jugendtreffens in Granheim fünf im Mai des vorigen Jahres neu gewählte Ortschaftsräte befanden. Mitglieder ihrer Bürgervertretung sind in Dächingen Simon Huber, Matthias Stiehle und Rebecca Stiehle, in Frankenhofen Kim Kramer und in Granheim Christian Rapp. Mit dabei war am Donnerstag mit Ralf Schörle aus Mundingen auch der neue Vorsitzende des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern. Dieser sind auf der Ehinger Alb die Jugendgemeinschaften in Dächingen, Frankenhofen und Mundingen angeschlossen. Die Altsteußlinger Jugend ist Mitglied in der Katholischen Landjugendbewegung. Auch deren Ziel ist Freude am Leben auf dem Land. Dessen erfreuen sich die Granheimer Jugendlichen in dem Raum, in dem einst ihre Eltern und Großeltern Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben. Die Jugend von Erbstetten und Unterwilzingen fühlt sich im Feuerwehrhaus wohl.

Erfreut über die unerwartet große Zahl von Teilnehmern an der ersten Zusammenkunft zum Herausfinden gemeinsamer Interessen ließ Christian Rapp die Vertreter der einzelnen Ortschaften erst einmal über ihre Aktivitäten und Beteiligungen das Jahr über berichten. Dabei stellte sich heraus, dass gelegentlich Terminüberschneidungen die Teilnahme an Veranstaltungen in benachbarten Orten verhindern, andererseits aber auch vielfache Begegnungen schon bisher dafür sorgten, dass man sich nicht fremd blieb. An einer Wäscheleine hängte Christian Rapp notierte Vorschläge für künftige gemeinsame Aktivitäten auf. Da war dann der Reihe nach zu lesen: Stammtisch, Grillfest, Albfestival, Ausflüge, Bauerndreikampf, Jung und Alt, Politischer Abend und Frühlingsfeier. Als kurzfristige Favoriten stellten sich ein zweimonatiger gemeinsamer Frühschoppen und der Bauerndreikampf heraus. „Dazu könnte man auch die jungen Leute von den Lutherischen Bergen und aus Kirchen einladen“, schlug Matze Stiehle eine Erweiterung des Organisationsraums vor.

„Wann treffen wir uns wieder?“, fragte Matze in die Runde. Ihn und Christian Rapp hatte der Dächinger Ortsvorsteher Alfons Köhler als Initiator der Wettbewerbsteilnahme mit der Organisation gemeinsamer Albjugendaktivität beauftragt. Man einigte sich auf Donnerstag, 30. Januar, wieder um 19 Uhr im JHG (Jugendhaus Granheim), dem ehemaligen Schulhaus. Zur Erstellung eines Zeitplans sollen beim zweiten Treffen alle Gruppenvertreter ihre feststehenden Termine benennen. Weitere Teilnehmer sind willkommen.