Die Jugend beschert dem TC Ehingen viele Erfolge

Der TC Ehingen blickt in diesem Jahr auf eine sehr erfolgreiche Sommersaison zurück. Zahlreiche Erfolge verbuchte der Tennisclub, vor allem in der Jugend und über verschiedenen Altersklassen hinweg.

Die Juniorinnen U18 (Jasmin Feniuk, Noemi Köhle, Jana Stepanenko, Leni Eisele, Julia Gaal) des TC Ehingen sicherten sich mit einem Sieg beim entscheidenden Spiel gegen den TV Biberach-Hühnerfeld den Aufstieg in die Verbandsstaffel. Auch die Ehinger Junioren U12 (Marcel Lakstankin, Julian Glanzer, Luis Lengler, Nick Klat, Nikola Bojkovic) entschieden alle Begegnungen für sich und erreichten den Gruppensieg in ihrer Liga.

Die Mädchen und Jungen der gemischten Mannschaft U10 (Niklas Geiselmann, Lina Glanzer, Carla Fuchs, Jan Bongers, Louis Neth, Mattis Hensinger) qualifizierten sich durch den ersten Platz in ihrer Gruppe für das Bezirksfinale, mussten sich dort dann im Halbfinale gegen Schwendi geschlagen geben. Zu guter Letzt erreichte auch die jüngste Mannschaft, die U8, (Ben Eisele, Lukas Stöhr, Jan Heinisch, Mattis Finter, Maja Renn, Hanna Enderle und Diana Lakstankin) den Gruppensieg.

Auch bei Einzelteilnahmen von Juniorinnen und Junioren des TC Ehingen bei verschiedenen Turnieren wurden große Erfolge gefeiert werden. Ben Eisele (Jahrgang 2014) belegte bei der Next-Level-Turnierserie in Reutlingen bei den Jungen der Altersklasse U8 den ersten Platz.

Lina Glanzer (2012) hatte sich eine Woche vorher bei der gleichnamigen Turnierserie in Calw nur im Finale geschlagen geben müssen, sie wurde damit Zweite bei den Mädchen der Altersklasse U9. Ihr Bruder Julian Glanzer (2010) setzte sich bei den Metzingen Open in der Altersklasse U12 durch. Ohne Satzverlust spielte er sich mit drei Siegen ins Finale; im Endspiel entschied er in einem spannenden Match das Finale mit 6:4, 7:5 für sich und wurde Turniersieger.

Jana Stepanenko (2009) wagte den Schritt in Metzingen in die höhere Altersklasse U14 und wurde mit einem dritten Platz belohnt. Erst im Halbfinale musste sie sich knapp geschlagen geben.

Die Erfolge bei den Mannschafts- als auch bei den Einzelwettbewerben unterstreichen die gute Jugendarbeit beim TC Ehingen. Dies wird durch die gegebenen Rahmenbedingungen, durch den Einsatz der Trainer Jiri Heinisch und Vitali Willmann sowie den Fleiß der Kinder und Jugendlichen, ermöglicht.