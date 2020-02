Die Impfpflicht kommt – was sich an Schulen und Kindertagesstätten ändert

Das neue Coronavirus wird sich auch in Deutschland ausbreiten. Davon ist Hans Bürger, Internist aus Vogt und Vorsitzender der Kreisärzteschaft Ravensburg, nach der aktuellen Entwicklung in Italien und anderen Ländern überzeugt.

„Es müsste jedem in Deutschland klar sein, dass sich die weltweite Ausbreitung nicht mehr verhindern lässt“, sagt der promovierte Facharzt für Innere Medizin. Wichtig sei es jetzt, Fälle frühzeitig zu erkennen, um die Cluster, also den jeweiligen Ausbreitungsradius, so gering wie möglich zu halten.