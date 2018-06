Die Happy-Tour endet im fünften Spiel

Die Pro A-Basketballer von Erdgas Ehingen/Urspringschule haben am Dienstagabend um exakt 20.45 Uhr eine überragende Saison mit einer Niederlage im fünften und entscheidenden Play-off-Spiel gegen Nürnberg beendet. Auch im letzten Spiel in der Längenfeldhalle boten die Steeples einen tollen Kampf, am Ende waren Nürnbergs 14 Dreier der entscheidende Faktor – bei den Steeples fielen nur drei Dreier in den Korb.

Als die Uhr in der Längenfeldhalle Punkt 20.45 Uhr anzeigte, feierten die Nürnberger Spieler mit ihren mitgereisten Fans, während die Steeples ebenfalls von ihrem Publikum liebkost wurden. Es war ein dramatisches Spiel, das beide Mannschaften zum Schluss der Play-off-Serie abgeliefert haben, wobei die Gäste aus dem Frankenland schon zu Beginn an zeigten, dass sie unbedingt ins Halbfinale kommen wollen. Das erste Viertel dominierten die Nürnberger recht schnell und entschieden es mit 29:18 für sich. Auch im zweiten Durchgang zeigten die Franken eine bessere Leistung und überragten in der ersten Halbzeit mit sieben von zehn Dreiern. Bei den Steeples hingegen wollten die Dreier einfach nicht fallen – dennoch kämpften sich die Ehinger wie die Löwen immer mehr heran.

Nach dem Wechsel gelang den Steeples kurzzeitig die 48:47-Führung durch Taylor Rohde, doch Nürnberg glich schnell aus und baute den Vorsprung wieder aus. So gingen die Ehinger mit einem 56:64-Rückstand ins Schlussviertel und dort sollte es dramatisch werden. Die Steeples verkürzten den Abstand mehr und mehr und kamen, als noch 1.50 Minuten zu spielen waren, auf 71:72 heran. Dann jedoch kamen die Sekunden von Nürnbergs Will Chavis, der mit einem Dreier auf 75:71 für Nürnberg stellte und dann immer wieder gefoult wurde. An der Linie lieferte Chavis dann seine Freiwürfe wie ein schweizer Uhrwerk ab – die Steeples kamen nicht mehr heran.

„Was die Nürnberger an Dreiern getroffen haben, war sensationell. Respekt an meine Jungs, die dennoch gekämpft haben. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Zwar sind wir enttäuscht, haben aber eine unglaubliche Saison gespielt. Mein Lob geht an Nürnbergs Ahmad Smith. So etwas habe ich in der Liga noch nie gesehen“, sagte Ralph Junge nach der Partie.

Obligatorisch nach dem letzten Spiel wurden die Spieler verabschiedet, die die Steeples verlassen werden. Dazu gehören sicher Sid Marlon-Theis und Chris Sengfelder, ein Fragezeichen steht hinter Stacy Wilson, Taylor Rohde und Tim Unterluggauer. „Ich bin mir fast sicher, dass Carlton Guyton und Stephan Haukohl wieder kommen werden, ganz sicher dabei sind in der neuen Saison Joey Ney, Brian Butler und Mahir Agva“, sagte Ralph Junge den Fans. Urspring verlassen werden nach dem Abi Nico Burgard und Zaire Thompson.

Bleibt der Kapitän?

Und was Kapitän und Publikumsliebling Virgil Matthews machen wird, drückte Ralph Junge so aus: „Unser alter Herr hat ein Angebot für zwei weitere Jahre bekommen. Und ich bin mir sicher, dass er wieder kommen wird.“

Matthews selbst will sich das Angebot noch ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen. Ebenfalls die Steeples verlassen wird Co-Trainer Frank Wiseler, denn es zurück in die Heimat Luxemburg zieht.

Steeples: Wilson, Rohde (16), Guyton (17), Thompson (2), Theis, Butler (2), Haukohl (13), Sengfelder (8), Agva (4), Jeuschede, Matthews (16).