„Die Grundlage geht nicht so schnell verloren“

Alexander Härdtner zählt zu den erfolgreichsten Läufern der TSG Ehingen. Zuletzt war der 34-Jährige in der oberschwäbischen Crosslaufserie Sechster und klar Bester seiner Altersklasse. Obwohl bei Ravensburg heimisch, startet Härdtner seit mehr als sechs Jahren für die TSG. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Andreas Wagner äußert sich Härdtner über seine Treue zur TSG Ehingen, den Reiz von Crossläufen und sein Trainingspensum.

Sechster der oberschwäbischen Crosslaufserie, Dritter Ihrer Altersklasse bei den baden-württembergischen Meisterschaften: Sind Sie zufrieden mit der Crosssaison?

Sehr zufrieden, zumal ich in den letzten Jahren etwas verletzungsgeplagt war. Die Crosslaufserie 2016/17 war schon im ersten Lauf nach einem Kilometer wegen eines Muskelfaserrisses für mich beendet, umso glücklicher bin ich, dass ich diesmal bei allen vier Läufen dabei war.

War die Doppelbelastung an einem Wochenende – Samstag Meisterschaften, Sonntag Abschluss der Crosslaufserie – nicht zu viel?

Ich wollte mich in der Serie noch verbessern, was mir mit Platz sechs in Vogt auch gelang. Meine Altersklasse M35 habe ich mit drei Siegen souverän gewonnen. Ich glaube, dass ich grundsätzlich mehr in Richtung Altersklasse denken muss.

Ist die Konkurrenz bei der M35 nicht auch groß?

Klar hat man bei den Crosslaufmeisterschaften mit dem Titel geliebäugelt, aber man muss anerkennen, wenn andere Läufer besser waren.

Wäre in Vogt mehr als Rang sechs drin gewesen, wenn Sie am Vortag nicht bei den Meisterschaften gestartet wären?

Schwer zu sagen. Gefühlt habe ich mich gut, besser, als am Tag zuvor zu erwarten war. Die Strecke bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Essingen war anspruchsvoll und schwierig zu laufen, aber so will man es beim Crosslauf auch haben. Ich hatte deshalb Bedenken am Samstag, aber am Sonntag beim Einlaufen in Vogt habe ich gemerkt, dass ich gute Beine habe. Fraglich, ob ich ohne den Start am Tag davor wesentlich schneller gewesen wäre. Manchmal ist eine Vorbelastung auch gut.

Inwiefern?

2016 nahm ich an der Grüntenstafette teil und lief tags drauf bei den baden-württembergischen Straßenmeisterschaften in Heilbronn persönliche Bestzeit. Vielleicht hat das für die nötige Spritzigkeit gesorgt. Grundsätzlich mache ich am Tag vor einem Wettkampf eine Vorbelastung, meist kurze knackige Einheiten zum Anschwitzen. Aber jeder Läufer hat da sein eigenes Prozedere.

Worin besteht für Sie der Reiz des Crosslaufes?

Wenn ich gesund und verletzungsfrei durch die Crosssaison komme, habe ich eine gute Form im Frühjahr und profitiere davon bis in den Herbst hinein, wenn die Hauptziele wie die baden-württembergischen Straßenmeisterschaften anstehen. Erfolge im Crosslauf sind ein super Nebeneffekt, aber er bietet vor allem unheimlich gute Trainingsreize und man erwirbt im Winter die nötige Wettkampfhärte. Außerdem ist Crosslauf ein Wettkampf Mann gegen Mann; nicht der Blick auf die Uhr ist wichtig, sondern der direkte Vergleich mit dem unmittelbaren Konkurrenten.

Crossläufe sind somit ein wichtiger Teil Ihrer Saisonvorbereitung?

Ja, für viele Läufer und auch viele Triathleten sind bei Crossläufen vertreten. Bei Crossläufen gibt es oft keine Rundkurse und verwinkelte Strecken, man muss immer wieder Tempo herausnehmen und wieder antreten. Manche Läufer meiden Crossläufe, aber sie haben oft nicht das richtige Schuhwerk.

Oft sind Crossläufer mit Spikes unterwegs. Läuft man mit Spikes auch im Training, als Vorbereitung auf den Wettkampf?

Man sollte das Laufen mit Spikes gewohnt sein, aber man trainiert es im Grunde von Crosslauf zu Crosslauf. Ich bin in drei von vier Läufen der Serie mit Spikes gelaufen, nur in Vogt nicht, aber das ist eher ein Waldlauf. Da hatte ich stark profilierte Schuhe an. Bei Spikes kommt es auch auf die Länge der Nägel an, ob sechs, neun, zwölf oder 15 Millimeter. Die größeren sind schon richtige Nägel, dafür muss eine Strecke geeignet sein.

Wie hoch sind Ihre Trainingsumfänge, gerade beim Grundlagentraining im Winterhalbjahr?

Zwischen 50 und 70 Kilometer pro Woche. Das ist in meiner Leistungsstärke eher unten angesiedelt, aber ich komme mit erstaunlich wenigen Trainingskilometern zurecht. 2012 hatte ich ein Wochenpensum von bis zu 100 Kilometern und im Schnitt wohl rund 90 Kilometer, ich lief bei den baden-württembergischen Straßenmeisterschaften in Heilbronn persönlichen Rekord. 2016 lief ich bei denselben Meisterschaften in Heilbronn erneut Bestzeit, trotz deutlich weniger Trainingskilometern. Ich achte inzwischen darauf, mehr Qualität ins Training zu bekommen.

Trainieren Sie kürzer, aber intensiver als früher?

Es ist nicht unbedingt die Intensität. Im Winter mache ich gern Fahrtspiele, an markanten Stellen in einem Waldgebiet erhöhe ich die Belastung bis zum Wettkampftempo, dann laufe ich wieder normal weiter. Inzwischen bevorzuge ich zeitgesteuerte Fahrtspiele – erst Warmlaufen, dann Dauerlauftempo, dann eine Minute Belastung, wieder Dauerlauftempo, dann eine längere Belastung. Das macht Spaß und ist eine Abwechslung zum oft monotonen Dauerlauf, der auch über 18, 20 Kilometer gehen kann.

Das klingt schon nach einer intensiven Belastung?

Es ist intensiv, aber keine Belastung wie beim Intervalltraining auf der Bahn. Das mache ich schon länger nicht mehr. Ich trainiere auch lieber im Wald wegen des Untergrunds.

Was sind die Trainingsschwerpunkte im Laufe eines Jahres?

Im Winter mache ich gern Fahrtspiele und Dauerlauf zur Verbesserung der Grundlagenausdauer, Crossläufe als Tempodauerläufe sind für die Wettkampfhärte. Im Sommer mache ich Intervalltraining und Tempodauerläufe, wobei es dann ein Schnitt von 3:30 Minuten pro Kilometer sein kann. Das laufen nicht viele im Training. Aber die Grundlage geht so schnell nicht verloren, wenn man das ganze Jahr über im Training bleibt. Es geht um markante Einheiten mit Intervalltraining und Tempodauerlauf zwei- bis dreimal pro Woche. Alles andere füllt die Lücken, wobei ich Familie und Arbeit habe, da muss man das Training anpassen.

Was haben Sie 2018 vor?

Ich werde bei bestimmten Läufen starten, die der TSG Ehingen und Peter Kotz wichtig sind: die baden-württembergischen Crossmeisterschaften, aber auch die Straßenmeisterschaften, zudem Stadt- und Volksläufe wie der Lauterlauf, bei dem Peter Kotz mit in der Organisation ist, und der Ehinger Stadtlauf, der für die TSG ebenfalls sehr wichtig ist.

Will nicht jeder ambitionierte Läufer auch im Marathon starten?

Der Reiz Marathon war da, wie bei jedem aktiven Läufer. Aber ich bin zu verletzungsanfällig und will nichts übers Knie brechen. Die für die TSG Ehingen wichtigen Wettkämpfe sind zwischen fünf und zehn Kilometer lang. Eventuell laufe ich dieses Jahr mal einen Halbmarathon.

Fehlt Ihnen mit Vollzeitjob und als Familienvater für ein Marathontraining nicht auch die Zeit?

Die Umfänge für ein vernünftiges Marathontraining könnte ich nicht aufbringen. Aber auch die Sorge vor Verletzungen wäre zu groß. Zurzeit bin ich fit, aber es gab andere Zeiten. Ich war mal über ein Jahr außer Gefecht, 2015 bestritt ich wegen einer Achillessehnenreizung keinen Wettkampf. Damals haben mir die TSG Ehingen und Peter Kotz die Treue gehalten und sind hinter mir gestanden, deshalb könnte ich mir nie vorstellen, den Verein zu wechseln. Umfeld, Teamkollegen – alles passt bei der TSG.

Wie kamen Sie, der bei Ravensburg wohnt, zur TSG Ehingen?

Das ist mehr als sechs Jahre her, ich war damals vereinslos. Ich startete bei einem Lauf des oberschwäbischen Laufcups in Blitzenreute, wie auch Läufer von der TSG. Peter Kotz war ebenfalls vor Ort. Gewonnen hat mit Helmut Schießl ein TSG-Läufer, ich war Zweiter. Da wurde Kotz auf mich aufmerksam und hat viele Hebel in Bewegung gesetzt, um mich kennenzulernen. Er sprach mir aus der Seele und für mich war es logisch, mich einem Verein anzuschließen, um auch an Meisterschaften teilzunehmen.

Erfolge bei Meisterschaften stellten sich rasch ein.

Im November 2011 trat ich bei der TSG ein, 2012 haben Stefan Stahl, Josef Diensthuber und ich die Mannschaftswertung bei den baden-württembergischen Crosslaufmeisterschaften gewonnen und wurden bei der deutschen Cross-DM Sechste. Wir waren bei der Siegerehrung von deutschen Meisterschaften dabei. Das wird immer in Erinnerung bleiben.

Also war der Einstieg bei der TSG die richtige Entscheidung?

Auf jeden Fall. Für einen Verein zu starten, dahinter steckt auch der Teamgedanke. Klar schaut man auf die Einzelwertung, aber man holt noch die eine oder andere Sekunde heraus, wenn es für das Team und die Platzierung in der Mannschaftswertung ist.

Hatten Sie neben der TSG Ehingen auch andere Angebote?

Ich hatte mit dem VfB Friedrichshafen geliebäugelt, bei dem Richard Ringer unter Eckhardt Sperrlich trainiert. Aber ich bin froh, dass ich den Schritt nicht gewagt habe. Es wäre ein anderes Pensum gewesen.

Bei der TSG Ehingen sind Sie in der Trainingssteuerung völlig frei?

Ja. Man erlangt über die Jahre viel Erfahrung und weiß, was einem guttut und was nicht. Man muss auf seinen Körper hören, denn was bringt es, wenn ich ein bestimmtes Pensum abarbeiten soll, das mir aber nicht bekommt? Kein Trainer spürt, wenn eine Verletzung kommt. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung.

Haben Sie nie Rat von Trainern eingeholt?

Doch. Ich habe einen Bekannten, der Lauftrainer ist, er gab mir viele Tipps und zeigte mir Kniffe. Davon habe ich sehr profitiert. Leider ist er von Lindau nach Kiel gezogen, ein gemeinsames Training ist nicht mehr möglich.

Ist die Unabhängigkeit im Training eine Sache des Alters?

Ich will keinen Trainer in Frage stellen, aber in meiner Lage mit drei Kindern, Job, Haus bin ich besser bedient, wenn ich das Training für mich allein gestalten kann. Wenn ich später aus dem Geschäft komme, laufe ich nur eine halbe statt einer Stunde und bin niemandem Rechenschaft schuldig.