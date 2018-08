Die Erwartungen der Trainer sind verhalten

Eine Woche vor dem Start in die Punkterunde in einigen Ligen der Fußball-Frauenmannschaften steht die erste Runde sowohl im Verbandspokal als auch im Bezirkspokal der Frauen an. Im Verbandspokal empfängt der Landesligist VfL Munderkingen den Verbandsligisten SV Jungingen. Der SV Granheim stellt sich auswärts dem klassentieferem TV Derendingen II. In der ersten Runde des Bezirkspokals übernimmt die SGM Fulgenstadt/Herbertingen die Favoritenrolle gegen die SGM Munderkingen II/Unterstadion. Der SV Sigmaringen ist zu Gast beim klassenhöheren Team aus Griesingen.

Verbandspokal: VfL Munderkingen – SV Jungingen (Sonntag, 13 Uhr). - Dem bevorstehenden Pokalspiel sieht VfL-Trainer Andreas Schellinger kritisch entgegen. Nach einer urlaubsbedingt bisher eher mauen Vorbereitung werde sein Team gegen den Verbandsligisten Jungingen „das erste Mal“ mit der kompletten vorgesehenen Startelf beginnen können. Taktisch will Schellinger auf dem System der vergangenen Runde aufbauen. So will er auch in dieser Runde mit einer Dreier-Abwehrkette spielen lassen. Für den VfL neu im Tor steht Larissa Handschuh, eine Spielerin aus den eigenen Reihen. Schellinger schätzt die Gäste aus Jungingen zwar stärker ein als seine eigene Mannschaft, dennoch bleibt die Hoffnung auf einen Sieg. „Wir werden versuchen, das Tempo von Jungingen mitzuhalten“, so Schellinger. Beim Munderkinger Blitzturnier Anfang August gewann der VfL mit 1:0 gegen den SV Jungingen.

TV Derendingen II – SV Granheim (Sonntag, 17.30 Uhr). - In der Vorbereitung trainierte die Granheimer Mannschaft vor allem die Grundlagenausdauer. Mit den Fortschritten ist SVG-Trainer Steffen Kemedinger bislang „größtenteils zufrieden“. Von Donnerstag bis Sonntag wird das Granheimer Team im Trainingslager in Merklingen noch überwiegend an „Schnellkraft und Spielformen“ arbeiten, sagt Kemedinger. Abgerundet wird das Trainingslager mit dem Verbandspokalspiel in Derendingen. Kemedinger sieht das Spiel als Vorbereitungsspiel an. Den Gastgeber Derendingen II kann er nur schwer einschätzen, doch aus seiner Sicht könnte es schwierig für sein Team werden, nach dem Trainingslager einen Sieg einzufahren. Prinzipiell ist Kemedinger das Ergebnis des Spiels zweitrangig, er erhofft sich in Derendingen aber eine gute Leistung seiner Mannschaft.

Ebenfalls im Verbandspokal spielt der Landesliga-Aufsteiger SG Altheim, dessen Spiel gegen den Regionalligisten VfL Sindelfingen Ladies am Mittwoch, 12. September, 17 Uhr, nachgeholt wird.

Bezirkspokal: SGM Munderkingen II/Unterstadion – SGM Fulgenstadt/Herbertingen (Sonntag, 11 Uhr). - Die SGM Fulgenstadt/Herbertingen übernimmt als Aufsteiger in die Regionenliga die klare Favoritenrolle im Duell gegen den Kreisligisten Munderkingen II/Unterstadion. VfL-Trainer Andreas Schellinger rechnet seiner Mannschaft wenig Chancen auf einen Sieg aus. Dennoch will das Team das Beste herausholen und mit einer defensiven Marschroute dem Favoriten entgegentreten.

SV Sigmaringen – SG Griesingen (Sonntag, 11 Uhr). - Im Erstrundenspiel gegen den SV Sigmaringen will die SG Griesingen als Sieger vom Platz gehen. Zwar hat man laut SGG-Trainer Alex Knapp noch nie gegen Sigmaringen gespielt, allein jedoch von der Ligazugehörigkeit „sind wir gefordert, das Spiel zu gestalten“, sagt Knapp. Urlaubs- und verletzungsbedingt gestaltete sich die Vorbereitungsphase in Griesingen schwierig und auch am Sonntag werden einige Spielerinnen der SG nicht zur Verfügung stehen. Um mit einem Sieg in die nächste Runde einzuziehen, richtet Knapp seine Mannschaft offensiv aus und hofft, dass sie die Defensive von Sigmaringen zu Fehlern zwingt.

Bereits vor zwei Wochen schied der SV Granheim II mit einer 2:5 (2:2)-Niederlage gegen den Regionenligisten aus Blönried aus dem Bezirkspokals aus.