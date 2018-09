Die ersten vier der Tabelle sind am Sonntag unter sich

Das ist ein interessanter Spieltag: Die vier Erstplatzierten der Fußball-Kreisliga B1 sind am Sonntag, 30. September, unter sich. Dabei haben die SG Ersingen und der FC Schmiechtal Heimrecht.

SG Ersingen – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 15 Uhr). - Die beiden Mannschaften haben aus bisher sechs Spielen jeweils 15 Punkte eingefahren. Doch was die Tordifferenz betrifft, sind die Gäste eindeutig im Vorteil. Torjäger Samuel Kollmann hat bisher in dieser Saison allein weit mehr Tore erzielt als die SG Ersingen insgesamt. Die Abwehr der Gastgeber wird also gefordert sein.

FC Schmiechtal – SG Dettingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der FC Schmiechtal hat noch eine weiße Weste. Mit einem Spiel im Rückstand, ist er punktgleich mit den übrigen Spitzenmannschaften. Die Gäste haben sich am vergangenen Sonntag einen Ausrutscher geleistet und wollen die Scharte auswetzen.

TSG Ehingen II – SV Herbertshofen (Sonntag, 13.15 Uhr). - Die TSG-Reserve hat bisher nicht enttäuscht, aber am Sonntag einen starken Gegner zu Gast. Der SV Herbertshofen ist bestrebt, den Anschluss an die Spitzenteams zu halten.

SC Lauterach – SG Altheim II (Sonntag, 13.15 Uhr). - Der erste Sieg der Saison am vergangenen Wochenende hat bei den Gästen das Selbstvertrauen gestärkt. Doch der SC Lauterach strebt auch den ersten Sieg an.

SV Niederhofen – KSC Ehingen (Sonntag, 15 Uhr). - Das Team vom Hochsträß steht zurzeit auf dem ungewohnten letzten Tabellenplatz. Die rote Laterne will man mit einem Sieg nun loswerden.

SV Granheim – TSV Allmendingen (Sonntag, 15.30 Uhr). - Nach zwei Siegen in Folge hat es der SV Granheim mit einem starken Gegner zu tun. Der TSV Allmendingen will den Anschluss an die Spitze nicht verlieren.