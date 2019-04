Die erste Abitur-Prüfung ist geschafft

Die Abiturienten des Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasiums haben am Dienstag ihre erste schriftliche Prüfung hinter sich gebracht. Nach rund fünf Stunden Deutsch-Prüfung kamen sie gegen 14 Uhr erleichtert aus der Aula. Auch Schulleiter Tobias Sahm war zufrieden. Im Vorfeld der Prüfung waren die Sicherheitsvorkehrungen so hoch wie noch nie. Die Prüfungsaufgaben konnten erst am Morgen des Prüfungstages ausgedruckt werden.

„Es hat wunderbar geklappt“, erklärte Sahm. In diesem Jahr wurden die Aufgaben erstmals auf einem verschlüsselten USB-Stick an die Schulen geschickt. Ein Teil des nötigen Passworts sei per Post gekommen, der zweite Teil war erst am Morgen des Prüfungstages über den Server des Regierungspräsidiums verfügbar, so Sahm. Mit Stellvertreter Martin Ruppenthal habe er die Dateien entschlüsselt, dann mussten alle Aufgaben ausgedruckt werden. „Es hat etwa eine Stunde gedauert“, so der Schulleiter.

Was ist Satire?

Die 104 Abiturienten des Ehinger Gymnasiums konnten zwischen fünf Aufgaben wählen, darunter entweder ein Vergleich von Hermann Hesses „Steppenwolf“ mit Goethes „Faust“ oder ein Vergleich eines Trakl-Gedichts mit einem Ringelnatz. „Es ist gut gelaufen“, sagte Schüler Philipp Mack nach der Prüfung. Er hatte sich für ein Essay zum Thema „Was ist Satire?“ entschieden. Genauso erleichtert waren auch Felix Rau und Andreas Kneißle. Am Freitag geht es schon mit der schriftlichen Mathe-Prüfung weiter. Doch am Dienstag wollte Philipp Mack trotzdem nicht gleich schon wieder lernen. „Jetzt ist die erste Prüfung weg, bei den nächsten ist die Aufregung dann nicht mehr so schlimm“, erklärte er.