Die Ehinger Kirbe startet: Das bieten die Vereine an

Auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen findet am Wochenende die 43. Ehinger Kirbe mit rund 50 teilnehmenden Vereinen aus Ehingen und den Teilorten statt.

Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung am Samstag um 15 Uhr durch Oberbürgermeister Alexander Baumann. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Musikverein „Lyra“ Stadtkapelle Ehingen unter der Leitung von Frank Zacher.

Anschließend folgt ein sehenswertes Programm auf der Bühne. Mit dabei sind in diesem Jahr die SG Griesingen mit der Tanzgruppe „Locapt“, der SC Ehingen mit einer Judo-Vorführung, eine Musikgruppe der Musikschule, die „Jumping Mosquitos“ mit ihrer Juniorengruppe sowie das Tanzstudio Sabine Raasch. Ab circa 18.30 Uhr unterhält die „Jazzband 47“ mit Dixie und New Orleans Jazz.

Am Sonntag spielen ab 11.30 Uhr die Oldies der Stadtkapelle Ehingen zum Frühschoppen auf. Um 14 Uhr geht es mit einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne weiter. Das Tanzstudio Raasch präsentiert seine tänzerische Leistung, bevor die Schalmeien wieder ihr Bestes geben. Danach ist die Turnabteilung der TSG Ehingen an der Reihe.

In der Folge unterhält der SC Berg mit den Tanzgruppen die Besucher. Direkt im Anschluss gibt es eine Aufführung der SG Griesingen. Weiter geht’s mit den Mitgliedern der Abteilung Taekwondo des SC Kirchen. Den feierlichen Abschluss der Kirbe 2019 bildet die Kapelle „Wahnsinn“.

Kulinarische Reise mit verschiedenen Köstlichkeiten

Auf der Kirbe wird es, wie in den vergangenen vier Jahrzehnten, wieder eine kulinarische Reise mit verschiedenen Köstlichkeiten geben, unter anderem verkaufen die Ministranten Waffeln. Die Krettenweiber und Büttel, werden auf der Kirbe das kulinarisches Angebot ändern beziehungsweise erweitern.

„Wir verzichten auf die Schaschliksspieße der vergangenen Jahre und bieten eine Schaschlik-Pfanne an und gehen damit auf Wünsche unserer Kunden ein. Zusätzlich gibt es dieses Jahr erstmals Grüne Krapfen. Beides wird in Mehrweg-Behältnissen gereicht“, erklärt Wolfgang Hänle. Das beliebte Ehinger Traditionsgebäck „Schwanenhälse“ wird seit Beginn der Kirbe vor 42 Jahren von der TSG Frauenabteilung unter Käthe Simon am Kirbestand Ecke Amtsgericht/Schwanengasse angeboten.

Die Leichtathletikabteilung der TSG Ehingen führt diese Tradition fort und wird auch bei der Kirbe 2019 wieder Schwanenhälse anbieten.

Sowohl für die kleinen als auch für die großen Besucher werden Spiele angeboten. Die Büchsenwurfbude an der Ecke Marktstraße/Schwanengasse des MV Rißtissen wird genauso für Begeisterung sorgen wie die Spielestationen der Skizunft oder das Torwandschießen der Jungen Union auf dem Sparkassenparkplatz. Weiterhin besteht die Möglichkeit, am Sonntag den Büttel zu hauen. Hier haben die Gäste die Möglichkeit nach der Art „Hau den Lukas“ den Büttel auf die Spitze zu treiben.

Aufgrund diverser Umbauten gibt es einige Standplatzveränderungen. So sind die Stände des TSV Türkgücü und des Serbischen Freundschaftsvereines dieses Jahr auf dem Sparkassen-Parkplatz zu finden. Die Sperrzeit ist unverändert auf 2 Uhr festgelegt.