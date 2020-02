Die digitale Welt erobert den OP

Der Vortrag des erfahrenen Kniechirurgs Prof. Dr. med. Michael Kramer, Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Alb-Donau Klinikum Ehingen, lockte am vergangenen Mittwoch rund 150 Zuhörer ins Gesundheitsforum Ehingen. Der Referent ist überzeugt: Erfahrene Ärzte und das roboterarmassistierte Mako-System – diese Kombination sorge für noch mehr Patientensicherheit. Vier Chirurgen bieten die OP in Ehingen an. Doch um zu verstehen, was bei Arthrose im Gelenk passiert, ging Kramer zunächst auf die Entstehung der Arthrose ein.

Eine der wichtigsten Botschaften des Abends richtete er schon zu Beginn des Vortrags an seine Zuhörer: „Die Therapie der Kniearthrose richtet sich immer nach dem Schadensbild. Solange der Knorpelschaden nur oberflächlich ist, behandeln wir rein konservativ. Gehen die Schäden tiefer, kommen gelenkerhaltende Operationen zum Einsatz.“ Nur im Endstadium, „wenn sich Metall nicht mehr vermeiden lässt, reden wir über eine Endoprothese“. Kramer machte deutlich, dass deshalb der Wahl der Klinik eine wichtige Rolle zukomme. Denn wo gelenkerhaltende Operationen nicht in ihrer vollen Bandbreite angeboten werden, bleibe nach einer erfolglosen konservativen Behandlung nur noch das Einsetzen der Prothese.

Bei den konservativen Behandlungsmethoden hob der Experte insbesondere gelenkschonenden Sportarten wie Nordic Walking, Radfahren oder Schwimmen sowie die Abnahme von zu viel Körpergewicht hervor. „Das ist mein Geheimtipp für Sie: Ein Kilogramm Körpergewicht entspricht drei Kilogramm Mehrbelastung für Ihr Knie. Wenn Sie also den Orthopäden möglichst lange nicht sehen wollen, sollten Sie versuchen, Ihr Gewicht zu reduzieren“, so Kramer. Auch Hilfsmittel wie Einlagen und Orthesen, Physiotherapie oder Spritzenbehandlungen sorgen im Anfangsstadium für Linderung.

Bei den gelenkerhaltenden Operationen ging Kramer auf die sogenannte Mikro- und Nanofrakturierung, die Knorpelzelltransplantation und die Korrektur der Beinachsen ein. „An letztere denken Patienten eher nicht, dabei bringt gerade das Langzeiterfolge. Denn bei korrekten Beinachsen wird eine einseitige Belastung des Gelenks vermieden und eine mögliche Prothese wird weiter in die Zukunft verschoben.“ Sei es dann doch soweit, dass sich der Patient so sehr im Alltag eingeschränkt fühlt, könne er darauf vertrauen, in Ehingen die neueste verfügbare Technik zu erhalten.

„OP-Roboter sind nicht neu, aber der Mako ist der einzige Roboter, der bislang nachweisen konnte, dass er einen realen Vorteil für den Patienten bringt“, so Kramer. Der Vorteil des Systems liege in einer besseren Planung und genaueren Umsetzung im OP. Aus einer CT-Aufnahme errechnet das System ein 3D-Modell, in das die Prothese mit Größe, Sitz und Einbauwinkel eingeplant wird. Im OP wird diese Planung vom Operateur noch einmal überprüft und angepasst. „Der zentrale Vorteil ist dann, dass wir nach dem Sägen genau das bekommen, was vorher geplant wurde. In dieser Präzision war das vorher kaum möglich. Es werde eine Präzision von 0,5 Millimeter, respektive einem Grad erreicht. Mit der konventionellen Methode liege man bei etwa zwei Millimetern, so Kramer.

Die Vorteile für Patienten zeigten sich bei den ersten rund 30 Mako Operationen bereits deutlich. Der Schmerzmittelverbrauch ist spürbar geringer, die Patienten erreichen schneller die 90 Grad-Beugung sowie die geforderte Streckung und sind schneller wieder fit.

Wichtig war Kramer in seinen Ausführungen aber auch zu sagen: „Der Operateur behält jederzeit die Kontrolle. Ohne meinen Finger fängt die Säge nicht an zu sägen und wenn ich den Abzug wieder loslasse, hört sie auch sofort auf.“ Patienten mit Interesse an einer Mako-OP können sich über die speziell dafür eingerichtete Nummer 0731/586-5550 informieren.