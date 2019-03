Die Dächinger Fackelbuben stapeln hoch

Nicht überall heißt Funkenfeuer, was man in großen Teilen des schwäbisch-alemannischen Sprachraums so nennt. In Dächingen, Untermarchtal und an anderen Orten spricht man nach wie vor von der Fackel, wenn es darum geht, am Wochenende nach der Fasnet ein riesiges Feuer lodern zu lassen.

Das war bis vor einigen Jahren traditionell am Fackelsonntag der Fall. Vor allem um den Schulbesuch am folgenden Montag nicht zu beeinträchtigen, hat man den Brauch vielerorts auf den vorausgehenden Samstag verlegt. So ist es auch in Dächingen, wo die Fackelbuben schon vor Weihnachten mit der Errichtung ihres imposanten Holzstoßes begonnen haben und diese Woche damit beschäftigt sind, ihr umfangreiches Werk zu vollenden.

„Nicht ganz so hoch wie im vorigen Jahr“, beantwortete Fackelbuben-Kapo Armin Klöble am Aschermittwoch die Frage nach der endgültigen Höhe. Dabei hatte die Fackel schon wieder enorme und nicht überall anzutreffende Ausmaße erreicht. Stünden nur ausgediente Weihnachtsbäume zur Verfügung, käme ein mickriges Feuerchen zustande. Man braucht sie allenthalben zur Verschönerung am letzten Tag. Darunter verbirgt sich eine kunstvolles und mit Augenmaß aufgeschichtetes Geflecht aus Stämmen und Ästen, die teilweise über die Gemarkungsgrenze hinaus gesammelt und auf Traktoranhängern angefahren wurden. Was die 13- bis 21-jährigen Buben jetzt noch brauchen, ist ein einigermaßen taugliches Wetter, damit sich möglichst viele Zuschauer nach alter Tradition um die ab 19 Uhr brennende Fackel versammeln.

Damit es beim Entzünden der Fackel keine Verzögerung gibt, haben ihre Erbauer unten wie immer mit Brettern und Latten einen Hohlraum geschaffen. Dieser wird mit Stroh angefüllt, welches für die nötige Hitze sorgt. So dürfte sich das funkensprühende Feuer rasch und doch lang anhaltend entfachen viel Freude all denen bereiten, die kommen, um sich in froh gelaunter Dorfgemeinschaft schon einmal auf den Frühling vorzuwärmen.