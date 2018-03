Die Blockbusters bleiben unbesiegt – TSG Ehingen sichert sich Platz zwei

Ehingens Mixedvolleyballer sind in dieser Saison das Maß der Dinge. Die Blockbusters blieben am letzten Spieltag ungeschlagen, die TSG sicherte sich Platz zwei. Beide holten zum Abschluss zwei Siege.

Da die Meisterschaft entschieden war, hatten die Blockbusters in Dornstadt ein weiteres Ziel: die Saison ohne Niederlage zu beenden. Wegen Verletzungen und Terminproblemen musste Spielführer Bastian Dannecker personell umstellen, aber das war kein Problem. „Alle sind flexibel genug, um so was aufzufangen.“ Die Ergebnisse bestätigten dies. Dornstadt (25:11, 25:9) und Beimerstetten (25:14, 25:12) wurden besiegt, die Blockbusters beendeten die Saison als ungeschlagener Meister. Mit zwölf Siegen in zwölf Spielen stehen sie unangefochten an der Spitze. Dannecker: „Unser Ziel war es, um den Aufstieg mitzuspielen. Dass wir es tatsächlich geschafft haben und ohne Niederlage geblieben sind, ist phänomenal. Diesmal hatten wir die Konstanz im Spiel, die uns letztes Jahr gefehlt hatte. Ich bin wirklich verdammt stolz auf meine Mannschaft. Alle waren sehr engagiert dabei und mancher hat eine sehr gute Entwicklung gemacht. Jetzt wollen wir den Erfolg genießen und uns dann mit neuer Kraft der B-Klasse widmen.“

Für die aus Ehinger Sicht perfekte Saison sorgte die TSG. Mit Siegen gegen den KSV Unterkirchberg und dem direkten Verfolger TSV Langenau sicherte sich das Team um Spielführer Frank Schrade Platz zwei. Gegen Unterkirchberg war die TSG von Beginn an konzentriert und erspielte sich rasch einen beruhigenden Vorsprung. Als auch die Annahme stabiler wurde, hatte Unterkirchberg nichts mehr entgegenzusetzen (Endstand: 2:0). Im „Endspiel“ um Platz zwei gegen Langenau gewann Ehingen den ersten Satz mit 25:16. Im zweiten Satz (22:25) unterliefen der TSG zu viele einfache Fehler. Satz drei war ausgeglichen, doch stabilisierte sich die TSG und agierte, aus einer sicheren Abwehr heraus, wieder druckvoller und entschied beim 25:20 viele längere Ballwechsel für sich. „Wir haben eine starke Mannschaftsleistung gezeigt“, sagt Frank Schrade, der die Leistung seiner Zuspieler hervorhob, die auch nach schwachen Annahmen effiziente Angriffe möglich machten.

Blockbusters: Carina Baumann, Carolin Schindler, Janett Wetzel, Isabel Brookmann, Bastian Dannecker, Fabian Dittrich, Thomas Dannenmeier.

TSG Ehingen: Katharina Obst, Petra Dolpp, Albert Antczak, Frank Schrade, Benjamin Obst, Mohanad Ahmed, Vitalj Ortner, Jochen Deigraf.