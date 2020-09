Im Rahmen der Kampagne „Natur- und Aktivreiseziel Deutschland“ #WanderlustGermany ist die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) auf Europatour gegangen und hat für naturnahe Erholung und Aktivurlaub in Deutschland geworben. Kürzlich machte das Pop-Up-Event bei freiem Eintritt im Museumsquartier Wien halt. Mit von der Partie war auch die Bierkulturstadt Ehingen.

Das Wiener Publikum hatte drei Tage lang die Gelegenheit, die Promotionsfläche am Vorplatz des Haupteingangs mit vielen Attraktionen zu entdecken und sich Inspirationen für einen Deutschlandurlaub zu holen. Gemeinsam mit der DZT präsentierten sich auch die Ehinger Adler Brauerei und das Brauhaus Schwanen als Vertreter der Bierkulturstadt.

Via „digitalen City Lights“ wurden Live-Schaltungen nach Deutschland angeboten; so erhielten Wissbegierige beispielsweise Einblicke in die Bierkultur Baden-Württembergs. Neben Einblicken in die Biergeschichte Ehingens und der Brauereien Adler und Schwanen wurden unter anderem die Kunst des Bierbrauens vorgeführt und virtuelle Bier-Tastings vorgenommen. Zudem erlebte das Wiener Publikum interaktiv eine Tierfütterung der Humboldt-Pinguine aus dem Ozeaneum in Stralsund und erfuhr von Wissenschaftlern, wie das Hörvermögen von Pinguinen erforscht wird und warum. Als weitere Highlights präsentierten sich das Deutsche Meeresmuseum mit Kindererlebnisvorträgen und interaktivem Hörquiz zum Thema „Kein Lärm Meer“ sowie eine Silent Disco mit coolen Beats und ausgewählten deutschen Hits. Als Andenken durften die Besucher und Besucherinnen virtuelle Grußkarten mit unterschiedlichen landschaftlichen Szenarien und passenden Accessoires am Fotostand erstellen.

Durch den fokussierten Einsatz digitaler Kommunikationsmaßnahmen und Events in Nahmärkten mit großem Potenzial setzt die Kampagne auf gezielte Impulse für den Neustart des Incoming-Tourismus für Deutschland.