Die Alb-Wiesen als Lieblingsorte

Ein Frühlingsausflug auf die Ehinger Alb-Wiesen unter dem Motto „Lieblingsorte – Lieblingsworte“ brachte die Lokale Agenda, den BUND Ehingen und das Elf-Filme-Team zu einer Kooperation zusammen.

Mehr als 25 Personen folgten der Einladung, und mit dem Bus fuhr die Gruppe in das heimelige Mühlen, um die Blumenwiesen, verbunden mit dem Ausblick auf den Bussen, zu erleben. Dabei erfuhren die Kinder und Erwachsenen von Anne Hagenmeyer etwas über die jeweilige Geschichte der Blumen. So gibt es den Persischen Ehrenpreis, auch Veronika persica genannt, nun auch in Mühlen. Vor 1800 kannte man die Art nur aus den Botanischen Gärten, aber seit die Pflanze um 1805 in Karlsruhe ausbrach, ist sie fast in ganz Europa verbreitet. Mit Liedern und Lieblingsworten wurden weitere Blumenwiesenpflanzen wie der Klappertopf oder der Wiesensalbei bedacht.

Bei Dietmar Rapp in Granheim hatte der BUND Ehingen die Stärkung der Besucher vorbereitet, bevor es an die Hofführung ging. Besonders das Wildbienenhotel an der Silowand, das von Kindern des BUND-Ferienprogramms und der Granheimer Geflüchteten mit Nisthilfen gefüllt wurde, hatte übermäßig guten Besuch von nistwilligen Wildbienen. Im Anschluss fuhr die Gruppe weiter zum Ehinger Central Kino, in dem der neue Film „Die Wiese – das Paradies von nebenan“ aufzeigte, wie schön und lebensnotwendig eine intakte Wiese für die Lebewesen und die Biodiversität der Arten ist. Sobald der große Güllewagen oder noch schlimmer der Ackerpflug kommt oder eine allzu frühzeitige Mahd beginnt, ist die Pracht der Vielfalt vorbei. Um weiterhin Lieblingsorte zu erhalten, sollten Landwirte anstatt für Intensivierung mehr Ausgleich für naturnahe Bewirtschaftung erhalten, so das Fazit am Ende des Tages.