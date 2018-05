Diözese erklärt ihr Engagement für Jugendliche

Zahlreiche Menschen allen Alters haben am Sonntag die Ehinger Lindenhalle besucht. Und das aus einem guten Grund. Die Gastgeber der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Charismatischen Erneuerung in der Katholischen Kirche luden zum Diözesantag ein.

Um 9.30 Uhr begann die Veranstaltung. An diesem Tag bot sich die Gelegenheit, die große Gemeinschaft der CE-Familie in der Diözese kennenzulernen und auch zu erleben. Pfarrer Werner Fimm vom Kloster Brandenburg referierte über „was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt“. In seiner Rede berichtete er über verschiedene Ereignisse, Erfahrungen und Erlebnisse aus seinem alltäglichen Leben. Durch die verschiedenen Geschichten und Anekdoten aus seinem Leben konnte er auf eine besonders greifbare Weise die Botschaften Gottes vermitteln. Mit seiner humorvollen und insbesondere mit seiner ergreifenden Art begeisterte er die zahlreich erschienenen Zuhörer. Dabei blieben auch die einen oder anderen Lacher natürlich nicht aus.

Der erste Impuls war am Vormittag und um 14 Uhr erfolgte dann der zweite Impuls. Das „Lobpreisteam vom Kraftwerk“ aus Weinstadt übernahm die musikalische Gestaltung der Veranstaltung und konnte so einen klangvollen Rahmen bieten. Den Abschluss fand der Diözesantag mit einer Eucharistiefeier und der Lobpreisgruppe „Adonai Eggingen“ um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Blasius.

Die Diözese engagiert sich insbesondere für Kinder und Jugendliche. Zu der Jugendarbeit der Charismatischen Erneuerung gehören zum Beispiel das Boys-Weekend vom 31. August bis zum 2. September oder „Love and sunshine“, ein Wochenende ausschließlich für Mädchen, vom 14. bis 16. September. Weitere Highlights des Jahres 2018 werden die „Mittendrin Wochenenden“ sein, mit dem Schwerpunkten Gott begegnen, Perspektive finden und Kraft tanken. Ein weiteres Highlight dieses Jahr werden die Hüttentage für junge Erwachsene sein mit dem Thema Gebet zwischen Fokus, Ausdauer und Gnade.