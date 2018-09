D’Fleggarätscha von Sonnenbühl finden Regensburg lustig

Eine Rätsche ist laut Wikipedia im alemannischen und bairischen Sprachraum unter anderem „eine schwatzhafte Person vorwiegend weiblichen Geschlechts“. Zwei Exemplare der enzyklopädisch nicht ganz eindeutig zugeordneten Sorte stellen „D´Fleggarätscha von Sonnenbühl“ dar. Mit Zweideutigkeiten aller Art erheiterten sie am Samstag das Publikum im voll besetzten Gemeindehaus Arche.

Aus Genkingen, dem früher nur durch die Nebelhöhle bekannten Teilort der Gemeinde Sonnenbühl, kommen Sigrun Albrecht und Edith Wanderer. An sich sind sie ganz gebildete Damen, die es aber erfolgreich unternommen haben, die Besorgtheit dörflicher Befindlichkeit auf Lächerlichkeit hin abzuklopfen. Das geht natürlich nur in lokal gefärbtem Dialekt, der andernorts im Schwabenland zwar verstanden, aber im Detail doch anders formuliert wird. Während Flecken im Kreis Reutlingen ein gängiger Begriff für ein Dorf ist, muss man dies in Oberschwaben erst erklären. „Wir sind nicht so mundfaul“, ist die Begründung, warum es in Genkingen „losna“ statt wie hier nur „losa“ heißt. Beides bedeutet auf Hochdeutsch „genau hinhören“. Das muss man schon, um zu begreifen, warum sich die Fleggarätscha über eine Bahnreise von Schdueggrd nach Regensburg amüsieren. Der Name der Hauptstadt des bayerischen Regierungsbezirks Oberpfalz tönt urkomisch für jemand, der sich von Sonnenbühl schreibt. „Regensburg? – Hör amol!“ „Maulfaul hoissdd des bei eis“, mussten sich die Rätscha übrigens anhören, als sie von „mundfaul“ sprachen.

Ansonsten vertrugen sich die Dorftratschen aus dem ehemaligen und reformierten Herzogtum Württemberg bestens mit den Untertanen vorderösterreichischer Gegenreformiertheit. Sie hatten dem katholischen Frauenbund zu Ehren dessen Geschichte sogar in gesungenen Reimen verewigt. Da sang das gebauchpinselte Wirgefühl beim Refraïn fast von selbst mit. Einige der vielfach frivol überhöhten Lachgeschichten kennt man vielleicht als gängige Witze schon, aber wie eine der beiden auf der Bühne, die mit dem blauen Kleid, sich drbei nemme kennd vor Lacha, do kasch oifach au nemme andrscht. Man kennt sich selbst nicht mehr und lacht automatisch auch.

Nur die Gesangsvorträge des begabten und hälftig im baritonalen Frequenzbereich angesiedelten Duos kamen noch besser an. Dem Ende zu steigerte sich das nach „Schnägga en meim Gardda“ beim Schunkellied „Ciao amore“ zum vergeblichen Abschied. Nach dem Wildecker „Hezilein“ waren noch zwei unsterbliche Volksmusikhits als Zugabe fällig.